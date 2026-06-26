Cuidar las encías puede ayudar a controlar la diabetes tanto como un segundo fármaco

La relación entre periodontitis y diabetes está bien establecida y es claramente bidireccional. Así se recoge en el último informe publicado por Donte Group. ambas patologías se influyen mutuamente, cuando tienes periodontitis o las encías enfermas, al cuerpo le cuesta más usar la insulina y si tu azúcar esta alto, tus encías se inflaman fácil.

"Sabemos por estudios importantes que tratar la periodontitis puede bajar el azúcar medio de 3 meses (HbA1c) entre 0.4 y 0.5 %. Es un efecto similar al de añadir un medicamento suave para la diabetes, pero cuidando tu boca", nos explica la doctora Xiana Pousa, periodoncista y miembro del comité científico del informe.

La enfermedad periodontal está causada por un aumento descontrolado de bacterias muy tóxicas que viven pegadas a los dientes y dentro de las encías, como albergadas en bolsas y de ahí pasan a la sangre, tanto las bacterias como las toxinas.

Pueden afectar a órganos importantes como el hígado o el páncreas con influencia directa sobre la diabetes y culminando así el circulo vicioso en donde más azúcar, por una diabetes mal controlada, "incrementa la susceptibilidad a desarrollar enfermedad periodontal y acelera su progresión y las encías inflamadas impiden el adecuado control del azúcar o la diabetes", matiza la especialista. Y es que "cuidar la boca rompe este círculo y mejora la salud".

No hay que infravalorar el sangrado de las encías

El sangrado de encías no debe considerarse un" hallazgo normal sin importancia" porque representa la primera manifestación de una enfermedad periodontal. "Cuando esta inflamación no se controla y persiste en el tiempo, contribuye a mantener una carga inflamatoria sistémica que puede interferir con el control glucémico", señala la doctora Pousa.

La presencia de enfermedad periodontal no tratada puede asociarse a una "mayor dificultad para controlar la diabetes" y, potencialmente, a un incremento del riesgo de complicaciones relacionadas con esta enfermedad.

Por ello, "identificar y tratar precozmente el sangrado gingival constituye una medida preventiva relevante dentro del cuidado integral del paciente con diabetes", hace hincapié. Sin embargo, la relación entre la salud bucodental y la diabetes sigue estando infravalorada en la práctica clínica. "Existe un amplio margen de mejora en la coordinación entre profesionales sanitarios. Muchos pacientes con diabetes y algunos profesionales de la salud desconocen que una enfermedad periodontal puede dificultar su control metabólico".

Prevenir la enfermedad periodontal es tan importante como tratar la diabetes

Para la doctora Pousa, "el mejor tratamiento es el que no es necesario realizar porque no se ha llegado al punto de la enfermedad". La clave es la información acerca de los mecanismos de prevención y "existe un colectivo en la profesión dental que son las higienistas dentales, que junto a los médicos de Atención Primaria pueden actuar desde la base y ayudar a que la salud periodontal forma parte de la salud general y se integre en el manejo de la diabetes".

La evidencia científica demuestra que el tratamiento periodontal puede contribuir a mejorar el control glucémico de los pacientes con diabetes, logrando reducciones de la hemoglobina glucosilada comparables a las obtenidas con la incorporación de un segundo fármaco antidiabético en determinados pacientes.

Eso sí, "el tratamiento periodontal no sustituye en ningún caso al manejo médico de la diabetes, sí constituye un complemento terapéutico relevante".

Fuente: La Nueva España