Dormir poco también engorda: los tres cambios hormonales que disparan los antojos y dificultan adelgazar

Vivimos en una sociedad marcada por las prisas, las jornadas interminables y la sensación constante de que faltan horas en el día. En este contexto, el sueño suele convertirse en una de las primeras necesidades que sacrificamos para cumplir con nuestras obligaciones laborales, familiares o sociales. Sin embargo, cada vez más expertos advierten de que dormir poco no sólo afecta al estado de ánimo o al rendimiento diario, sino que también puede tener consecuencias directas sobre la salud metabólica y el control de tu peso.

Muchas personas se esfuerzan por mantener una alimentación equilibrada y una rutina de ejercicio físico constante, pero aun así no consiguen adelgazar. Según explica Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, una de las razones podría encontrarse precisamente en la falta de descanso.

Tres cambios que afectan al apetito y al metabolismo

"Cuando duermes de forma habitual menos de seis horas, pasan tres cosas en tu cuerpo", señala la especialista. La primera es el aumento de la grelina, conocida como la hormona del hambre, que incrementa el apetito. La segunda, es la disminución de la leptina, la hormona encargada de generar sensación de saciedad. Y la tercera es una alteración en la respuesta a la insulina, fundamental para regular los niveles de azúcar en sangre.

Según Roure, estos cambios provocan que las personas que duermen poco experimenten más antojos, especialmente de alimentos dulces y ricos en hidratos de carbono. Además, el organismo tolera peor el azúcar, lo que puede favorecer desequilibrios metabólicos y dificultar la pérdida de peso. A ello se suma que la falta de descanso puede mantener elevados los niveles de cortisol, la hormona del estrés, un factor que favorece la acumulación de grasa. Asmimismo, el cansancio suele llevar a que las personas se muevan menos a lo largo del día, reduciendo así el gasto energético.

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La principal conclusión que extrae la experta es que la falta de sueño aumenta el deseo de consumir determinados alimentos y provoca que el organismo gestione peor los excesos. Por ello, considera que el descanso es uno de los factores más infravalorados cuando se habla de estrategias para controlar el peso corporal. No solo importa lo que se come o cuánto se entrena, sino también cuánto y cómo se duerme.