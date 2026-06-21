José Abellán, doctor, sobre el colesterol: "El primer síntoma puede ser un infarto"

La hipercolesterolemia es un problema de gran relevancia social, puesto que afecta a la mitad de la población española y, como expone la Sociedad Española de Cardiología, solo el 46,6% es consciente de ello. El exceso de colesterol puede formar placas en las arterias y reducir el flujo sanguíneo, provocando la aparición de enfermedades cardiovasculares como la angina de pecho, el infarto de miocardio o el ictus. Aun así, sigue siendo una de las sustancias más incomprendidas de nuestra salud.

Desde el descubrimiento del colesterol en 1979, llevado a cabo por el fisiólogo francés François Poulletier de la Salle, se han generado un sinfín de mitos sobre su funcionamiento. La realidad es que, pese a las consecuencias negativas que pueda llegar a tener, el cuerpo humano necesita el colesterol para desarrollar membranas celulares, producir hormonas y ácidos biliares que ayudan a la digestión. "Es necesario, lo malo es tenerlo elevado en sangre", afirma el doctor José Abellán a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

Análisis de colesterol

La mayoría de la población no sabe como interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio que se realizan para medir el colesterol. Según Abellán, en las analíticas suelen aparecer varios tipos de colesterol, ya que esta sustancia viaja en distintos transportadores: "Podemos calcular el colesterol total [CT] y el contenido en cada transportador, como el HDL y el LDL", expone.

Una investigación del Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular de España (ENRICA) reveló en 2012 que en España más de 19 millones de personas tenían hipercolesterolemia (CT); 17 millones, colesterol malo (LDL); 10 millones, colesterol bueno (HDL); y más de 6 millones, triglicéridos elevados (TGC), lo que refiere a los lípidos, la grasa que circula por la sangre y que el cuerpo usa como reserva de energía entre comidas.

Sin embargo, el colesterol bueno y el malo no se llaman así porque realmente lo sean: el bueno "se le llama así porque no se relaciona con el infarto", explica Abellán. Asimismo, el LDL recibe este nombre porque "si lo tienes elevado tienes más riesgo de enfermedad de corazón". Aunque la medicina divide los tipos de colesterol según el nivel de riesgo, el doctor destaca que el nivel ideal de LDL está por debajo de los 70 ml/dL.

Calcular el colesterol

Hasta ahora no hay estudios que demuestren de manera clara que tener un nivel bajo de colesterol sea peligroso. Así, no basta solo con saber los niveles de LDL, "es superimportante calcular también el colesterol no-HDL o, si lo tienes, la ApoB, así como la lipoproteína A [lp(a)], al menos una vez en la vida", expone el doctor.

La ApoB es la proteína principal del colesterol malo y mide la cantidad real de partículas dañinas en la sangre, mientras que la lp(a) es una partícula -similar al LDL- que también transporta colesterol, pero que contiene una proteína mucho más agresiva que puede favorecer el daño arterial y la formación de coágulos. Según Abellán, es conveniente tener menos de 100 ml/dL de no-HDL y menos de 90 ml/dL de Apob. Además, se considera que la lp(a) no será elevada siempre que permanezca por debajo de los 105 ml/dL.

Más allá de estos datos, hay que calcular la división entre triglicéridos (TGC) y HDL: "Si está por encima de 2 suele indicar resistencia de insulina [la hormona producida por el páncreas que permite que el azúcar natural de los alimentos, la glucosa, sea usada como fuente de energía] y un colesterol de mala calidad".

Tipos de colesterol, síntomas y consejos

Existen varios tipos de hipercolesteremia: según se encuentren o no niveles altos de otras sustancias en la sangre, se habla de hipercolesterolemia pura o de dislipidemia mixta y, en función de su origen, se clasifican en hipercolesterolemia secundaria -aquella que se deriva de una afección subyacente, como puede ser el tiroidismo, la diabetes o las enfermedades renales- y en hipercolesterolemia poligénica -que combina factores genéticos y ambientales- o familiar.

Como expone Abellán, el exceso de colesterol en sangre puede ser hereditario, "pero en la mayoría de personas está elevado por su estilo de vida: mala alimentación, no hacer ejercicio, fumar...". Más allá de los xantomas -las placas amarillentas o anaranjadas que aparecen en la piel-, el arco corneal -el anillo blanco o gris que puede aparecer en el ojo- o los xantelasmas -los xantomas que aparecen en los parpados-, la hipercolesterolemia no tiene síntomas. "El primer síntoma puede ser un infarto", alerta el doctor.

Para bajar los niveles de colesterol, es recomendable mantener un estilo de vida saludable: comer alimentos en fibra y antioxidantes, aumentar el consumo de ácidos monoinsaturados y de Omega-3 y Omega-6 y cocinar los alimentos cocidos, asados, al vapor o a la plancha. Asimismo, es aconsejable evitar los fritos y el huevo y hacer ejercicio. No obstante, "si ya tienes una enfermedad de corazón, las estatinas [los medicamentos] suelen estar recomendadas", señala Abellán.