Salud cardiovascular
Jose Abellán, cardiólogo, sobre el alcohol: "No compensa"
El experto recuerda que los riesgos asociados al consumo de alcohol superan cualquier efecto positivo que se le haya atribuido
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El Periódico
El alcohol forma parte de la vida social de millones de personas. Está presente en reuniones familiares, celebraciones, comidas con amigos o encuentros de trabajo, y su consumo sigue estando ampliamente normalizado en buena parte del mundo. De hecho, muchas personas continúan considerándolo una sustancia relativamente inocua cuando se consume de forma moderada e incluso creen que puede aportar beneficios para la salud, especialmente para el corazón.
Sin embargo, el cardiólogo José Abellán ha querido desmontar esta idea en un vídeo publicado recientemente en su cuenta de TikTok. Según explica, aunque el alcohol presenta determinadas propiedades biológicas que históricamente han alimentado esa creencia, la evidencia científica actual muestra que sus riesgos superan cualquier posible efecto positivo.
El especialista señala que el alcohol tiene efectos vasodilatadores y propiedades antiagregantes que pueden disminuir la probabilidad de formación de trombos en la circulación. Además, algunas bebidas alcohólicas contienen compuestos con capacidad antioxidante. No obstante, insiste en que estos efectos no compensan los daños que esta sustancia puede provocar en el organismo.
Los riesgos del consumo del alcohol
Los efectos negativos del alcohol son numerosos y están ampliamente documentados. Entre ellos destacan la hipertensión arterial, el aumento de peso, la obesidad y el síndrome metábolico, factores que incrementan significativamente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y otras patologías asociadas.
Además, el alcohol actúa como un tóxico para el corazón. Su consumo habitual puede favorecer la aparición de enfermedades como la miocardiopatía dilatada, una afección que debilita el músculo cardíaco y dificulta su capacidad para bombear sangre de forma eficiente. También se ha relacionado con distintos trastornos del ritmo cardíaco, especialmente con la fibrilación auricular, una de las arritmias más frecuentes en la población adulta, concretamente en personas de más de 60 años de edad y puede llegar a afectar al 10% de la población mayor de 75 años.
Pero sus efectos perjudiciales no se limitan al sistema cardiovascular. El consumo de alcohol también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer, enfermedades del sistema nervioso y graves problemas hepáticos, entre ellos la cirrosis, una complicación de la inflamación prolongada del hígado.
Por todo ello, Jose Abellán lanza un mensaje claro y contundente: el alcohol no es beneficioso para la salud cardiovascular.
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