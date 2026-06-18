Perico Durán, piloto: "17 horas sin dormir equivalen a una tasa de alcoholemia del 0,05%"

Los médicos catalanes han vuelto a la huelga este miércoles para reclamar mejoras laborales y denunciar unas condiciones de trabajo que comprometen tanto su bienestar como la calidad asistencial que reciben los pacientes.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la regulación de las guardias médicas, la reducción de las jornadas maratonianas y la negociación de un nuevo convenio que tenga en cuenta la realidad actual de la profesión.

La convocatoria llega en un contexto creciente de malestar dentro del sector sanitario, donde los profesionales denuncian que continúan realizando guardias de hasta 24 horas consecutivas y que, en muchos casos, estas jornadas se prolongan posteriormente con la actividad ordinaria.

Hospitales y aviones

La acumulación de horas de trabajo y la falta de descanso afectan a la salud física y mental de los facultativos, hecho que incrementa el riesgo de cometer errores en un entorno donde sus decisiones pueden tener consecuencias directas sobre la vida de las personas.

Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado Perico Durán, un piloto de aviación comercial con más de 25 años de experiencia y divulgador especializado en estos temas. Durán ha establecido un paralelismo entre las exigencias de descanso que existen en el transporte aéreo con las condiciones que afrontan muchos médicos en España.

"Esto en aviación nadie lo cuestiona"

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el piloto recuerda que la privación del sueño tiene efectos directos sobre el rendimiento cognitivo y que "17 horas sin dormir equivalen a una tasa de alcoholemia del 0,05% (equivalente a 0,5 g/l) [lo que equivale a haberse tomado unas dos copas de vino, aproximadamente] y 24 horas equivalen al 0,10%", explica. Esta tasa es el límite legal permitido para conducir en numerosos países, siendo España uno de ellos.

Ninguna persona querría subirse a un avión sabiendo que el piloto que lo va a llevar se encuentra en un estado de embriaguez. "Esto en aviación nadie lo cuestiona: todos entendemos muy bien lo que está en juego", añade Durán.

Es por eso que, desde hace décadas, existe una estricta regulación de los tiempos máximos de actividad y los periodos mínimos de descanso. El Real Decreto 1952/2009 regula los tiempos de vuelo, actividad y descanso de las tripulaciones que realizan transporte aéreo comercial.

Falta de regulación

Y aunque exista un consenso generalizado sobre los riesgos asociados a la fatiga, esta lógica no siempre se aplica en otros ámbitos profesionales donde también están en juego vidas humanas. El piloto advierte de que "no puede ser que estos profesionales tengan que tomar decisiones críticas, a veces a vida o muerte, en estas condiciones".

Durán defiende la necesidad de establecer un "marco claro que proteja al paciente y también a quienes tienen nuestra vida en sus manos", similar al que ya existe en la aviación. A su juicio, estas medidas no deben interpretarse únicamente como una mejora laboral para los médicos, sino como una cuestión de seguridad para los pacientes.

Efectos sobre la falta de descanso

"No olvidemos que al final estos profesionales sostienen lo más valioso que tenemos: la vida. La nuestra y la de nuestros seres queridos", concluye.

La falta de descanso afecta a procesos cognitivos esenciales como la memoria, la atención sostenida, la capacidad de concentración, la velocidad de reacción y la toma de decisiones. Además, puede aumentar la impulsividad y dificultar la valoración de riesgos y consecuencias; en definitiva: un estado muy similar al de embriaguez.

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