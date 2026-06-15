Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasAndicBarcelonaTour FranciaRafa MirIncendiosDependencia CataluñaCucurellaTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

Ritmos circadianos

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, sobre por qué a partir de los 45 años te despiertas antes: "Cuando queremos salir una noche a cenar..."

La doctora explica que llevar unos horarios fuera del cronotipo que te corresponde hará el día a día "muy difícil"

Nuria Roure, psicóloga, avisa de los errores que inducen al insomnio: "La calidad de tu noche se decide en las primeras horas del día"

Nuria Roure, experta en medicina del sueño: "Cuando empezamos a dormir mal ya estamos creando una interpretación"

La doctora Nuria Roure explica en qué momento irse a dormir: "Marca la diferencia entre tu descanso y bienestar"

La doctora Nuria Roure explica en qué momento irse a dormir: "Marca la diferencia entre tu descanso y bienestar"

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Oriol García Dot

Oriol García Dot

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A partir de los 45 años, muchas personas comienzan a notar un cambio en sus hábitos de sueño. Se duermen antes y, a su vez, se despiertan también mucho más temprano, incluso sin necesidad de alarma. Este fenómeno, lejos de ser casual, está relacionado con la evolución natural de nuestro cuerpo y así lo explica Nuria Roure.

Nuria Roure es una psicóloga doctorada en medicina del sueño con más de 20 años de experiencia que ha ayudado a más de 10.000 pacientes. Además, usa sus redes sociales para divulgar sobre temas relacionados con el sueño, dando a sus seguidores consejos para mejorar su salud.

En una de sus últimas publicaciones ha querido responder a una de las preguntas que más se repite entre los adultos: ¿Por qué a partir de los 45 te despiertas antes? Según esta experta, mucha gente a partir de los 45 años siente que su sueño aparece antes y explica que "esto es una cuestión de nuestro ritmo circadiano. La hormona de la melatonina, que es la que nos ayuda a empezar a dormir, está avanzándose".

Ritmo circadiano

Aunque parezca complicado de entender, cuando Roure menciona el ritmo circadiano se refiere a un reloj biológico interno que regula los ciclos de sueño de nuestro cuerpo. Sobre este ritmo circadiano explica: "Cuando nosotros tenemos un cronotipo normal, nuestro sueño avendrá más o menos alrededor de las 11 de la noche, para poder despertarnos alrededor de las 7 de la mañana. Cuando somos más jóvenes solemos tener un cronotipo más retrasado, ya que sueño aparece mucho más tarde, alrededor de las doce o la una de la mañana, y nos despertamos alrededor de las 9 de la mañana".

En el caso de los mayores de 45 años, entran dentro del tercer tipo de cronotipo: "A medida que nos vamos haciendo mayores, ese cronotipo más retrasado se va avanzando, con lo que llegamos a dormir mucho antes: sobre las 9 y media a las 10 es posible que ya nos venga el sueño y, en cambio, a las 5 y media ya estemos con unos ojos como platos".

Horario de sueño fijo

La psicóloga también explica cómo se puede detectar este cronotipo: "Muchas veces, cuando queremos salir una noche a cenar o nos retrasamos en los horarios, aunque nos vayamos a dormir mucho más tarde ya no podemos recuperar ese sueño y seguimos despertándonos a las 5 y media".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, explica que llevar unos horarios fuera del cronotipo que te corresponde hará el día a día "muy difícil y también hará que nosotros no durmamos en unas condiciones idóneas y que nuestro sueño no sea tan reparador. Así que para llevarlo bien hay que adaptar nuestra rutina a esta nueva fase".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario
  2. Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones
  4. Quiebra una histórica cooperativa que empleaba a 400 personas: 'No salían los números y el gerente pagaba webs de citas con nuestro dinero
  5. España no convence a Europa para obligar a las aerolíneas a que la maleta de mano sea gratuita en los aviones
  6. Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica
  7. David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
  8. Muere una joven de 21 años cuando hacía puenting tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda en Brasil

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, sobre por qué a partir de los 45 años te despiertas antes: "Cuando queremos salir una noche a cenar..."

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, sobre por qué a partir de los 45 años te despiertas antes: "Cuando queremos salir una noche a cenar..."

El error que cometen miles de españoles con sus ahorros: “Probablemente sea más importante el qué que el cuándo y el cuánto”

El error que cometen miles de españoles con sus ahorros: “Probablemente sea más importante el qué que el cuándo y el cuánto”

Jonathan Andic llamó siete veces a emergencia tras caer su padre: "No lo veo y no me responde, se ha caído por un barranco"

Jonathan Andic llamó siete veces a emergencia tras caer su padre: "No lo veo y no me responde, se ha caído por un barranco"

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Al menos 11 muertos y una catedral en llamas tras un ataque ruso en Ucrania

Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Al menos 11 muertos y una catedral en llamas tras un ataque ruso en Ucrania

El diputado de Sumar, Félix Alonso, declara en el Supremo que los contratos investigados se hicieron con criterios técnicos

El diputado de Sumar, Félix Alonso, declara en el Supremo que los contratos investigados se hicieron con criterios técnicos

España, entre los países con más peticiones de asilo de la UE, solo concede 1 de cada 9

España, entre los países con más peticiones de asilo de la UE, solo concede 1 de cada 9

De 26 a 53 horas por semana: estas son las diferentes jornadas laborales del mundo

De 26 a 53 horas por semana: estas son las diferentes jornadas laborales del mundo

TVE revoluciona su parrilla esta tarde: ¿Por qué no se emiten 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra'?

TVE revoluciona su parrilla esta tarde: ¿Por qué no se emiten 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra'?