Antonio Naranjo, reumatólogo : "Las fracturas de cadera han aumentado en los últimos diez años"

¿Cuáles son las enfermedades reumatológicas más frecuentes entre la población?

En la población general, las patologías más frecuentes son la artrosis, la lumbalgia y los reumatismos de partes blandas, que forman parte del grupo que conocemos como patologías mecánicas. Muchas veces, estas enfermedades son atendidas inicialmente en Atención Primaria y solo se derivan a los servicios de Reumatología cuando existen dudas diagnósticas o los pacientes necesitan tratamientos más específicos. En nuestras consultas, seguimos sobre todo enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante o la artritis psoriásica. También atendemos conectivopatías, como el lupus o la esclerodermia, además de enfermedades como la gota. Aunque estas patologías son menos frecuentes en la población general, requieren tratamientos más especializados y, por ello, tienen una mayor representación en reumatología.

¿Ha aumentado la cifra de pacientes jóvenes con patologías reumatológicas en el transcurso de los últimos años?

No diría exactamente que haya aumentado en personas jóvenes, lo que ocurre es que se sospechan con mayor frecuencia y la figura del reumatólogo es más conocida. Algunas enfermedades inflamatorias y autoinmunes sí parecen haber crecido ligeramente en los últimos años, pero la mayoría se diagnostica en personas de mediana edad, entre los 40 y los 60 años, y predomina especialmente en mujeres. Ahora bien, hemos observado un aumento de enfermedades como la gota, la artrosis de rodilla o la lumbalgia, que está relacionado con hábitos de vida poco saludables: el sedentarismo, la obesidad y el consumo de alimentos procesados.

¿Cuáles son los avances terapéuticos más destacados que se han producido en la última década?

Los mayores avances se han producido en enfermedades inflamatorias de origen inmunológico, como la artritis reumatoide, el lupus o las vasculitis. De hecho, han aparecido terapias dirigidas contra moléculas concretas de la inflamación, conocidas popularmente como terapias biológicas, aunque el término correcto sería terapias avanzadas. Estos tratamientos han supuesto un cambio muy importante. Hasta hace unos años, veíamos muchos más pacientes con brotes inflamatorios graves que requerían infiltraciones frecuentes o tratamientos intensivos. Ahora los afectados están mejor controlados y muchos pueden llevar una vida prácticamente normal gracias a los nuevos tratamientos. También ha mejorado notablemente el manejo de enfermedades más complejas, como el lupus o la esclerodermia, que pueden afectar a órganos internos como el riñón o el pulmón. Otro avance importante en reumatología ha sido la concienciación de evitar el uso prolongado de corticoides. Hoy se apuesta por el uso racional, ya que pueden provocar efectos secundarios como diabetes u osteoporosis. Las nuevas terapias permiten controlar mejor la enfermedad inflamatoria, reduciendo o evitando el uso de estos medicamentos.

¿Cómo influye el diagnóstico precoz en patologías como la artritis reumatoide o el lupus?

Influye muchísimo, sobre todo en la artritis reumatoide y también en la artritis psoriásica. Está demostrado que cuanto antes se diagnostique y trate al paciente, mejor será el pronóstico. No es lo mismo iniciar el tratamiento a los tres meses que hacerlo a los nueve meses o al año. Por esta razón, es fundamental la coordinación con Atención Primaria. Necesitamos que los médicos identifiquen rápidamente las señales de alerta para derivar a estos pacientes a nuestra especialidad lo antes posible.

"Necesitamos que los médicos de Primaria identifiquen señales de alerta para derivar a los pacientes a reumatología"

¿Qué papel tienen los hábitos de vida en la evolución de estas afecciones?

Los hábitos de vida tienen un peso importante. El consumo de tabaco, por ejemplo, aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoide y lupus. La obesidad también incrementa el riesgo de artrosis, sobre todo de rodilla. Además, una vez desarrollada la enfermedad, fumar o mantener la obesidad empeora la evolución y dificulta la respuesta a los tratamientos. En nuestro servicio trabajamos codo a codo con las enfermeras gestoras de casos, que ayudan a educar a los pacientes en hábitos saludables. De hecho, vamos a iniciar un proyecto intensivo para el manejo de la obesidad utilizando nuevos fármacos análogos de GLP-1, junto con una dieta saludable y la práctica de ejercicio físico.

¿Cuáles son los principales retos actuales de la especialidad?

Uno de los principales retos es gestionar adecuadamente la alta demanda asistencial. Por suerte, hoy en día la especialidad ya se conoce mucho más, y cada vez recibimos más pacientes. También es importante utilizar las terapias avanzadas de forma eficiente, ya que son tratamientos muy eficaces, pero también costosos. Otro reto fundamental es continuar avanzando en investigación. En nuestro servicio tenemos tres líneas principales: lupus eritematoso sistémico, riesgo cardiovascular, reumatología intervencionista y fracturas osteoporóticas.

¿Cómo están incorporando la innovación tecnológica y la inteligencia artificial al seguimiento de pacientes?

Estamos desarrollando proyectos para mejorar la conexión con los pacientes a través del personal de enfermería y plataformas digitales. Queremos implementar sistemas que permitan resolver dudas, comunicar brotes o consultar tratamientos de forma telemática. Además, nos gustaría potenciar la escuela de pacientes, combinando sesiones presenciales y online para ofrecerles información actualizada a las personas diagnosticadas de enfermedades reumatológicas.

"Vamos a iniciar un proyecto intensivo para el manejo de la obesidad utilizando nuevos fármacos análogos de GLP-1"

¿El envejecimiento poblacional ha aumentado la demanda asistencial?

Sí, sin duda. En los últimos diez años hemos notado especialmente el aumento de fracturas osteoporóticas relacionadas con el envejecimiento de la población. Las fracturas de cadera, por ejemplo, suelen producirse en mujeres de unos 80 años y su incidencia se ha incrementado claramente. También hemos detectado carencias importantes en recursos sociosanitarios y camas hospitalarias adaptadas a este perfil de pacientes.

¿Cree que existe suficiente concienciación social sobre las enfermedades reumáticas?

La figura del reumatólogo es hoy bastante más conocida, aunque todavía existe cierta confusión entre las competencias que tenemos los reumatólogos, los traumatólogos y los médicos rehabilitadores, sobre todo en patologías como dolores de espalda o de hombro, donde a veces intervienen varias especialidades.

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¿Qué perfil de pacientes requiere un seguimiento más estrecho por parte de los especialistas en reumatología?

Principalmente, los pacientes con enfermedades inflamatorias activas o de mal pronóstico. Hablo de las artritis graves, la espondilitis anquilosante activa, el lupus o la vasculitis. Estos pacientes suelen necesitar revisiones cada mes, o bien, cada tres meses como máximo para controlar correctamente la evolución de la patología.