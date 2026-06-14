La OCU desmonta los mitos más extendidos sobre la leche: "El problema no es la leche y tampoco es un veneno"

El pasado lunes 1 de junio se celebró el Día Mundial de la Leche. Se trata de uno de los productos lácteos que promueve una alimentación equilibrada y contribuye al desarrollo económico de las zonas rurales, tal como sostiene la Comisión Europea.

España produce anualmente alrededor de 8,5 millones de litros de leche, siendo la de vaca la más común: representa un 89% del total, superando los 8,3 millones de toneladas. De esta forma, nuestro país se coloca como el segundo mayor productor de leche de consumo de la Unión Europa, alcanzando el 15% de la producción total de la UE y solo por detrás de Alemania, que cuenta con un 19%.

De esta forma, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada español consume de media en el hogar 60,9 litros de leche líquida anualmente. Además, la población española también ingiere unos 13 kg de yogures y leches fermentadas, ocho kg de queso y 400 gramos de mantequilla al año.

Desmintiendo mitos

Aunque los expertos siempre han asegurado que la leche debe formar parte de una dieta equilibrada, en los últimos años han proliferado mensajes que cuestionan su consumo, especialmente durante la edad adulta. Es por eso que la OCU ha salido al paso con motivo del Día Mundial de la Leche publicando un vídeo en el que desmienten mitos sobre esta bebida.

Ángel Ballesteros es tecnólogo de alimentos de la organización y el encargado de refutar cuatro creencias erróneas sobre la leche.

Mito 1: otros animales beben leche en la edad adulta

Así como explica Ballesteros, somos el único animal que seguimos consumiendo durante la edad adulta, y también los únicos que podemos seguir tomándola. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la leche aporta nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía gracias a sus proteínas de alta calidad y grasas.

Esta bebida aporta principalmente calcio, pero también magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. Por lo tanto, la leche y los productos lácteos en general pueden volver más diversa las dietas y desempeñan un papel importante en la alimentación de los niños con bajo nivel de consumo de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal.

Mito 2: los adultos tienen dificultades para digerir la leche

El tecnólogo de alimentos asegura que las personas adultas están adaptadas al consumo de esta bebida y que, por lo general, se tolera sin problemas.

El problema viene si el adulto desarrolla una intolerancia a esta bebida. La Asociación de Intolerantes a la Lactosa España (Adilac) explica que "la intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir el azúcar natural de la leche".

Además, esta afección la sufre buena parte de la población mundial, llegando hasta el 70% de la población en algunas regiones. La intolerancia viene causada por la baja producción de lactasa, una enzima del intestino delgado que descompone la lactosa en dos azúcares simples, la glucosa y la galactosa.

La intolerancia se manifiesta a través de dolor de estómago, hinchazón del mismo, náuseas o diarrea. La leche de vaca es la bebida más común y, si bien es cierto que muchas personas no pueden tomarla con normalidad, el nivel de intolerancia variable depende de cada caso específico.

Mito 3: la leche provoca alergias

Tal como explica Ballesteros y sostiene la Fundación Española del Aparato Digestivo (Fead), la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche son dos condiciones muy diferentes.

A diferencia de la primera, la alergia "a la leche" ocurre cuando el sistema inmunitario reacciona de manera exagerada ante ciertas proteínas de esta bebida, sobre todo la caseína y la betalactoglobulina, estando esta última ausente en la leche materna.

Los síntomas se manifiestan desde erupciones cutáneas, picor o sangrado en la boca, dolor abdominal, asma ye incluso bultos en la cara o cuello. Sin embargo, el tecnólogo de la OCU asegura que la alergia afecta a menos del 3% de los bebés y desaparece durante los tres primeros años de vida, y siendo además un caso muy excepcional en adultos, ya que afecta aproximadamente a entre el 0,1% y el 1,9% de este grupo de la población.

Mito 4: la leche es mala para el colesterol

Ballesteros cuenta que el colesterol que contienen los alimentos influye menos de lo que muchos presumen en el sanguíneo. Tal como también afirma Quirónsalud, la leche entera es igualmente recomendable cuando una persona está a dieta o tiene el colesterol alto. Este tipo de leche contiene un colesterol dietético que no tiene que ver con el que se halla en la sangre.

La leche entera, por otro lado, aporta nutrientes en una proporción superior a su nivel calórico, y su grasa láctea ayuda a elevar "el colesterol bueno" o los lípidos bioactivos, que además influyen positivamente en la capacidad cognitiva. "Los últimos estudios han demostrado que el consumo de lácteos enteros no se relaciona con un mayor índice de enfermedades cardiovasculares", zanja el grupo hospitalario.

Alternativas

La clínica PNI, de psiconeuroinmunología, presenta algunas alternativas a la leche convencional para aquellas personas intolerantes a la lactosa, o alérgicas. Las leches vegetales (como la de almendras, coco o avena) son una buena opción aunque su composición es distinta, con un alto porcentaje de agua.

Ballesteros, por su parte, también recomienda ingerir otros lácteos como yogures o quesos, ya que no contienen lactosa de forma natural por su largo proceso de maduración o curación, donde las bacterias descomponen la lactosa y la transforman en ácido láctico. "El problema no es la leche y tampoco es un veneno. Antes de declararle la guerra a la leche o extender rumores por internet, es mejor revisar bien lo que dice la evidencia científica. Hay que separar los mitos de la realidad", concluye el tecnólogo de alimentos de la OCU.

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