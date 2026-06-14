José Abellán, cardiólogo, alerta: "El sedentarismo, el estrés, la mala alimentación y la falta de sueño aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades de corazón"

¿Qué ocurre en el cuerpo cuando se opta por un estilo de vida no saludable? La falta de ejercicio, el estrés, el mal descanso y una alimentación inadecuada no solo afectan al bienestar diario, también provocan una inflamación silenciosa que daña las arterias y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el infarto.

José Abellán es un cardiólogo y doctor en Medicina. Nacido en Murcia, cuenta con varios másteres en riesgo cardiovascular, cardiología intervencionista y diagnóstico por imagen. Además, ha publicado más de 25 artículos científicos, más de 30 capítulos de libros relacionados con la cardiología y un libro titulado 'Lo que tu corazón espera de ti'. Actualmente, compagina su trabajo como cardiólogo intervencionista y cardiólogo clínico con una intensa actividad divulgativa en redes sociales.

Prevención de enfermedades

En una de sus últimas publicaciones en su cuenta de TikTok, en la que tiene casi 60 mil seguidores, ha expuesto cómo se relaciona la actividad física y la práctica diaria de deporte con nuestra salud cardiovascular y la prevención de diversas enfermedades.

En el vídeo empieza planteando una simple pregunta: "Lo estás escuchando todo el tiempo, que hay que cuidarse, que hay que comer bien, que hay que hacer ejercicio, pero ¿sabes realmente por qué tienes que llevar un buen estilo de vida?".

Corazón más sano

El reputado cardiólogo expone el principal motivo para llevar una vida saludable: "Esencialmente hacer ejercicio, comer sano, dormir bien... lo que hace es que tengas un corazón más sano, menos proclive a la enfermedad. Esto es porque sabemos que el sedentarismo, la falta de sueño, el estrés y la mala alimentación aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades de corazón o un infarto".

Según Abellán, esto se debe a que aumenta lo que conocemos como inflamación crónica de bajo grado. Aunque no se esté muy familiarizado con este término, esta inflamación deriva en enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad o la hipercolesterolemia (condición médica en la que hay niveles elevados de colesterol en la sangre).

Placas de colesterol en las arterias

De este modo, explica que "esta inflamación lo que produce son cambios en todas las arterias de tu cuerpo, también en las de tu corazón, provocando que se queden placas de colesterol en la pared de tus arterias, las cuales pueden obstruir el flujo de sangre o incluso romperse, creando un trombo que produce un infarto".

Por tanto, es muy importante que te cuides, hagas deporte y comas de manera equilibrada para poder disminuir tu inflamación sistémica, tu riesgo de sufrir infartos, de padecer diabetes u obesidad y de evitar la acumulación de colesterol en la sangre.