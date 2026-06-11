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Ritmos circadianos

Nuria Roure, psicóloga experta en sueño, sobre cómo duermen las personas de más de 45 años: "Cuando queremos salir una noche a cenar..."

La doctora explica que llevar unos horarios fuera del cronotipo que te corresponde hará el día a día "muy difícil"

Nuria Roure, psicóloga, avisa de los errores que inducen al insomnio: "La calidad de tu noche se decide en las primeras horas del día"

Nuria Roure, experta en medicina del sueño: "Cuando empezamos a dormir mal ya estamos creando una interpretación"

La doctora Nuria Roure explica en qué momento irse a dormir: "Marca la diferencia entre tu descanso y bienestar"

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Oriol García Dot

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A partir de los 45 años, muchas personas comienzan a notar un cambio en sus hábitos de sueño. Se duermen antes y, a su vez, se despiertan también mucho más temprano, incluso sin necesidad de alarma. Este fenómeno, lejos de ser casual, está relacionado con la evolución natural de nuestro cuerpo y así lo explica Nuria Roure.

Nuria Roure es una psicóloga doctorada en medicina del sueño con más de 20 años de experiencia que ha ayudado a más de 10.000 pacientes. Además, usa sus redes sociales para divulgar sobre temas relacionados con el sueño, dando a sus seguidores consejos para mejorar su salud.

En una de sus últimas publicaciones ha querido responder a una de las preguntas que más se repite entre los adultos: ¿Por qué a partir de los 45 te despiertas antes? Según esta experta, mucha gente a partir de los 45 años siente que su sueño aparece antes y explica que "esto es una cuestión de nuestro ritmo circadiano. La hormona de la melatonina, que es la que nos ayuda a empezar a dormir, está avanzándose".

Ritmo circadiano

Aunque parezca complicado de entender, cuando Roure menciona el ritmo circadiano se refiere a un reloj biológico interno que regula los ciclos de sueño de nuestro cuerpo. Sobre este ritmo circadiano explica: "Cuando nosotros tenemos un cronotipo normal, nuestro sueño avendrá más o menos alrededor de las 11 de la noche, para poder despertarnos alrededor de las 7 de la mañana. Cuando somos más jóvenes solemos tener un cronotipo más retrasado, ya que sueño aparece mucho más tarde, alrededor de las doce o la una de la mañana, y nos despertamos alrededor de las 9 de la mañana".

En el caso de los mayores de 45 años, entran dentro del tercer tipo de cronotipo: "A medida que nos vamos haciendo mayores, ese cronotipo más retrasado se va avanzando, con lo que llegamos a dormir mucho antes: sobre las 9 y media a las 10 es posible que ya nos venga el sueño y, en cambio, a las 5 y media ya estemos con unos ojos como platos".

Horario de sueño fijo

La psicóloga también explica cómo se puede detectar este cronotipo: "Muchas veces, cuando queremos salir una noche a cenar o nos retrasamos en los horarios, aunque nos vayamos a dormir mucho más tarde ya no podemos recuperar ese sueño y seguimos despertándonos a las 5 y media".

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Finalmente, explica que llevar unos horarios fuera del cronotipo que te corresponde hará el día a día "muy difícil y también hará que nosotros no durmamos en unas condiciones idóneas y que nuestro sueño no sea tan reparador. Así que para llevarlo bien hay que adaptar nuestra rutina a esta nueva fase".

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