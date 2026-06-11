Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario

Levantar la voz en una conversación puede parecer, a simple vista, una señal de autoridad o firmeza. Sin embargo, distintas investigaciones en psicología y comunicación coinciden en que hablar más fuerte no necesariamente refleja mayor seguridad o liderazgo, sino que puede estar vinculado a emociones intensas, necesidad de validación o incluso a la percepción del entorno.

En distintos ámbitos cotidianos es frecuente encontrarse con personas que elevan el tono de voz para hacerse oír, especialmente en situaciones de desacuerdo o tensión. Este comportamiento, que muchas veces se normaliza o incluso se asocia con carácter fuerte, ha llamado la atención de especialistas en comunicación y comportamiento humano, quienes en los últimos años han analizado qué hay realmente detrás de este hábito y por qué sigue generando interpretaciones tan diversas en la vida social.

En este ámbito, encontramos uno de los principales estudios que intenta responder a esta circunstancia. Se trata del artículo 'El efecto del volumen de la voz en la percepción de la personalidad' de Richard A. Page y José L. Balloun, publicado en 'The Journal of Social Psychology'. En este estudio, los autores plantean la hipótesis de que una persona que habla en voz alta es percibida como más agresiva, dominante y segura de sí misma que una persona que habla en voz baja.

Agresividad y falta de seguridad

Aunque la hipótesis inicial se alinea con el pensamiento que la mayoría de la gente podría tener de primeras, el estudio revela que los estudiantes que participaron en el experimento percibieron a la mujer que hablaba elevando la voz como más agresiva, pero también se la percibió con falta de seguridad en sí misma. De esta manera, el estudio revela que elevar la voz genera más sensación de falta de seguridad que de autoridad.

Además, podemos encontrar otro estudio llamado 'Bajar el tono de tu voz te hace sentir más poderoso y pensar de forma más abstracta' de Mariëlle Stel y Eric van Dijk, en el que se asegura que el tono de voz puede influir no solo en los oyentes, sino también en los propios hablantes.

Rasgos más poderosos

En este experimento se determina que "los participantes que bajaron el tono de voz se percibieron a sí mismos con rasgos más poderosos y mostraron un mayor nivel de pensamiento abstracto en comparación con los participantes que subieron el tono de voz".

Además, algunos estudios cognitivos, como los que realizaron investigadores de la Universidad Estatal de Washington, indican que las personas que hablan fuerte son percibidas como más seguras o dominantes. Esto hace que la audiencia asuma que tienen la razón, independientemente de la veracidad de sus argumentos.

Mecanismo de defensa

Finalmente, según información publicada en el medio peruano 'El Comercio', diversos estudios en neurociencia y psicología del comportamiento plantean que elevar la voz durante una discusión no debe interpretarse únicamente como una manifestación de ira, sino como una reacción automática del organismo cuando percibe una posible amenaza, un mecanismo de defensa o una búsqueda de validación externa.

En esas circunstancias, las áreas del cerebro relacionadas con el análisis y la regulación consciente, especialmente el córtex prefrontal, pueden disminuir su actividad, mientras que estructuras más primitivas vinculadas a la emoción y la respuesta rápida, como el sistema límbico, toman un mayor control. Como consecuencia, la persona puede terminar hablando en un tono más alto casi de forma refleja, no siempre con una intención deliberada de agredir, sino como parte de una respuesta de defensa.