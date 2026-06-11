Aurelio Rojas, cardiólogo: "El ibuprofeno es uno de los peores fármacos para el corazón"

El resfriado y el dolor de cabeza, menstrual o muscular son algunas de las afecciones más comunes entre la población, mientras que el ibuprofeno es el medicamento por excelencia para solucionar estos y otros problemas de salud.

Tal y como recogía la Policlínica de Gipuzkoa en 2024, unos ocho millones de personas en España toman dosis diarias de este fármaco superiores a las recomendadas. Su consumo está tan normalizado que no se percibe el riesgo asociado, aunque los expertos insisten en la necesidad de ceñirse a su correcto uso.

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) autorizado para el tratamiento de procesos dolorosos de intensidad leve y moderada, como los reumáticos e inflamatorios, además de la fiebre.

Afectación de los vasos sanguíneos

Sin embargo, este medicamento se ha asociado también con problemas cardiovasculares si se toma de forma sistemática. Aurelio Rojas, médico y experto en cardiología, explica que "el ibuprofeno es uno de los peores fármacos para el corazón", especialmente si se toma durante mucho tiempo, en dosis altas o en personas altamente sensibles.

Este antiinflamatorio bloquea la COX-2, la enzima que acelera la producción de sustancias químicas en el cuerpo que causan dolor e inflamación. Este bloqueo provoca la reducción de las prostaciclinas, unas sustancias vasodilatadoras y que evitan que las plaquetas de la sangre se agrupen. "El resultado es que tienes una mayor tendencia a la agregación plaquetaria y la vasoconstricción [estrechamiento de los vasos sanguíneos], y esto es un terreno perfecto para los infartos y la trombosis, sobre todo si haces deporte", advierte el cardiólogo.

Problemas de riñón

Por otro lado, el consumo de este medicamento favorece la retención de sodio y agua en los riñones, por lo que el cuerpo se sobrecarga de líquido, lo cual deriva en una hipervolemia. Esto provoca a su vez problemas como hipertensión, insuficiencia cardiaca y acumulación de líquidos en los pulmones (edema pulmonar), que dificultan la respiración.

Rojas también informa de que este fármaco afecta al correcto funcionamiento de los riñones, ya que inhibe las prostaglandinas renales, unos lípidos que actúan como vasodilatadores y que protegen la función renal, manteniendo el flujo sanguíneo y la filtración glomerular (volumen de líquido filtrado por el riñón) en situaciones de estrés circulatorio, hipovolemia o deshidratación.

Todo esto deriva en que, a corto plazo, aparezca hipertensión y, a medio plazo, haya más riesgo de sufrir un infarto o un ictus.

Riesgo mínimo en gente sana en usos puntuales

El cardiólogo aclara que "los riesgos dependen de la dosis, la duración y el perfil de la persona". "En gente joven, sana y para un uso puntual, el riesgo es mínimo", tranquiliza.

Otros efectos secundarios del ibuprofeno

Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), "las personas que toman medicamentos AINE como el ibuprofeno pueden tener un riesgo más alto de sufrir un ataque cardiaco o derrame cerebral que las personas que no toman estos medicamentos. Estos eventos pueden ocurrir sin previo aviso, y pueden causar la muerte".

El NIH también alerta de que el ibuprofeno puede provocar otros problemas de salud, como úlceras, hemorragias o perforaciones en el esófago, el estómago o el intestino. El riesgo se asocia a cualquier tipo de consumo, aunque es mayor la incidencia en "personas que lo toman durante mucho tiempo, tienen una edad avanzada, su salud es precaria, fuman o beben grandes cantidades de alcohol", explica el instituto.

Recomendaciones

De esta forma, la organización Mayo Clinic sugiere que si se necesita recurrir a este fármaco se haga a través de la dosis más baja requerida y durante el menor tiempo posible. De esta manera, un consumo moderado promueve un menor riesgo de aparición de problemas cardiacos y cerebrovasculares.

Además, la organización también presenta alternativas al consumo de ibuprofeno, com aplicar compresas calientes o frías para el dolor muscular y articular, o tomar otros mediacamentos para aliviar el dolor (como el Tylenol).

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Fuentes