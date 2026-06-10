La OCU avisa: muchos helados bombón llevan más grasa de coco y palma que nata

Con la llegada del verano y el calor, los helados se convierten en los grandes favoritos para la mayoría de la población. Estos productos se pueden consumir de distintas formas: cucurucho, tarrina y cucharilla o palo.

Esta última, el helado de palo, es la forma más habitual dentro del catálogo de cadenas de supermercados. Entre todos, uno de los más conocidos es el tipo helado bombón, un polo cremoso, generalmente de vainilla o nata, recubierto por una capa crujiente de chocolate.

Ingredientes distintos a la receta tradicional

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un análisis de 24 helados de palo tipo bombón a la venta en grandes supermercados que revela que "comparten ingredientes muy disintos de los de la receta tradicional, a base de grasas lácteas, manteca de cacao, huevo y azúcar".

La organización destaca principalmente la escasez o incluso ausencia de grasas lácteas como la mantequilla o la nata. Esto se debe a una estrategia comercial para abaratar sus recetas, donde algunos ingredientes se sustituyen por otras grasas vegetales de coco, palma o girasol, que también sirven para reemplazar la manteca de cacao, otro componente básico en este tipo de helados.

De hecho, la OCU asegura que este tipo de grasas vegetales llevan unos "sabores que poco tienen que ver con el esperado en un helado".

Ocho aditivos por helado

Otra forma de abaratar costes de producción pasa por el uso del azúcar, un ingrediente que se mezcla con jarabes de glucosa y fructosa, yque también "lastra la degustación", explica la organización.

La falta de ingredientes de calidad se suele cubrir con aditivos, hasta ocho por helado. Algunos, como los conservantes y antioxidantes se usan de forma justificada; otros, en cambio, no. Algunos ejemplos son los emulsionantes, que compensan la falta de yema de huevo, los estabilizantes para dar cuerpo a estas mezclas, o los colorantes y las aromas para simular la presencia de vainilla o huevo.

Aditivos y sus efectos

Muchos de estos helados bombón contienen aditivos ( E-442, E-476 y E-471) cuyo consumo no está recomendado debido a los riesgos para la salud que conlleva su ingesta.

El E-442 es el Fosfátido de amonio, que ayuda a mantener la estabilidad y consistencia suave en productos untables y de panadería. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) lo considera un aditivo seguro en niveles moderados, pero en grandes dosis puede provocar problemas digestivos e inhibir la correcta asimilación de minerales en el intestino.

El Polirricinoleato de poliglicerol corresponde al E-476, por su parte, es un emulsionante derivado del aceite de ricuino que se usa casi exclusivamente en la industria del chocolate para que la mezcla sea más fluida y brillante. La EFSA clasifica este aditivo con una toxicidad baja, aunque también puede tener efectos laxantes y sobrecarga de órganos en dosis excesivas.

Por último, el E-471 son Monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, que se utilizan para dar suavidad y espojosidad a productos de panadería. El consumo elevado de este emulsionante se ha relacionado con un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama o próstata, según un estudio de NutriNet-Santé de Francia.

Asimismo, la OCU añade que el aporte energético de los helados bombón es alto: 319 kcal por 100 ml. De esta forma, la organización recomienda priorizar los formatos pequeños (de 40 ml aproximadamente) frente a los tradicionales (de 90 ml), además de "consumirlos solo de forma ocasional".

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