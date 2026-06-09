Adrià Geli, entrenador personal, sobre la longevidad: "Mientras buscamos soluciones complejas, seguimos ignorando la herramienta más poderosa, el ejercicio físico"

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad no es cómo vivir más años, sino cómo llegar a la edad adulta en plena forma física y sin problemas de salud. Por esta razón, desde SPORT, del grupo Prensa Ibérica, hemos contactado con Adrià Geli, entrenador personal en Padhealth Palafrugell, para conocer su punto de vista al respecto.

En primer lugar, el experto en fitness empezó diciendo que "vivimos en una época obsesionada con la longevidad", donde la mayoría de personas buscan soluciones complejas como "suplementos, terapias anti-edad, relojes que monitorizan cada latido, análisis genéticos, cámaras hiperbáricas y crioterapia", con el objetivo de retrasar el envejecimiento a toda costa.

Es una situación que no entiende de ninguna de las maneras: "Con esto, lo que hacemos es seguir ignorando la herramienta más poderosa, accesible y respaldada por la evidencia científica que existe: el ejercicio físico".

Uno de los problemas que lleva detectando desde que empezó en el mundo del 'fitness' es que hay una gran parte de la sociedad que piensa que el ejercicio únicamente sirve para verse mejor, pero la realidad es que el entrenamiento "es uno de los principales determinantes de nuestra edad biológica".

El entrenador personal aseguró que hay dos capacidades que predicen cómo vamos a envejecer: la fuerza muscular y la capacidad cardiorrespiratoria. "Es lo que realmente determina tu funcionalidad futura, porque el problema del envejecimiento no es cumplir años, el problema es perder capacidades físicas", señaló.

"No es negociable"

Otro de los problemas que detecta es que algunos se piensan que "el envejecimiento es un proceso inevitable e igual para todos", algo que no es así, pues una persona de 70 años puede estar en mejores condiciones físicas que una de 50, que no entrena y no tiene hábitos saludables.

Por esta razón, el experto remarcó que "el entrenamiento debería formar parte de nuestra higiene diaria de la misma forma que nos lavamos los dientes, no negociamos si hoy nos cepillamos los dientes, simplemente lo hacemos".

Lo que quiso dejar claro es que no se necesita hacer dos horas diarias de deporte ni prepararse para una maratón para obtener beneficios: "La evidencia muestra que pequeñas cantidades de ejercicio bien programado por un profesional cualificado pueden producir mejoras significativas en fuerza, movilidad y capacidad física".

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El consejo final que otorgó a SPORT es que lo fundamental es "empezar, pero, sobre todo, mantenerlo", pues "la longevidad no se construye con acciones extraordinarias, se construye con acciones ordinarias repetidas durante años".