La OCU emite un aviso sobre los parches para adelgazar: "Ninguno de ellos tiene un efecto demostrado"

Con el comienzo del verano, son muchas las dietas y métodos para adelgazar que se ponen de moda en las redes sociales, aunque la mayoría de ellos son peligrosos para la salud.

Una de las tendencias más populares son los parches adelgazantes, que se han multiplicado en las plataformas de venta online y en las redes sociales. Estos se presentan como soluciones rápidas y seguras frente el sobrepeso o la obesidad.

Se trata de unos adhesivos que se aplican sobre la piel (transdérmicos) con la promesa de reducir el apetito y acelerar el metabolismo.

Estos productos se colocan en zonas como el abdomen, los brazos o la espalda, y cuentan con una serie de principios activos que dicen reducir el apetito o quemar la grasa directamente.

Sin base científica

De esta forma, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado en un comunicado este miércoles sobre los posibles efectos adversos que pueden tener esos parches sobre la salud de la población.

Muchos de estos productos transdérmicos intentan imitar los efectos de medicamentos para la obesidad como Wegoby, Ozempic o el menos conocido Zepbound. Estos fármacos funcionan simulando la hormona endógena GLP-1, aquella que regula el apetito, mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la quema de grasa del cuerpo.

Sin embargo, los ingredientes que figuran en el etiquetado de estos parches son extractos vegetales y sustancias de uso cosmético, usados habitualmente como acondicionadores de la piel (como hidratantes), informa la OCU. Además, la Organización también asegura que "ninguno de ellos tiene un efecto adelgazante demostrado, y menos aún cuando se aplica de forma tópica".

Vulneración de la normativa

Y es que, de hecho, los mensajes que prometen adelgazar sin esfuerzo y que transmiten estos productos incumplen el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos con pretendida finalidad sanitaria.

Es por eso que la OCU ya ha informado a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) que este tipo de parches transdérmicos infringen los artículos 4.2 y 4.13, ya que estos productos se atribuyen propiedades adelgazantes y usan el término "natural" para los "supuestos efectos para perder peso", hecho que está expresamente prohibido en esta normativa.

Sus posibles efectos secundarios

Por si fuera poco, estos productos no solo no tienen ninguna base científica que corrobore su eficacia, sino que también tienen efectos secundarios adversos para la salud. Por ejemplo, pueden provocar irritaciones, alergias u otras reacciones cutáneas, "especialmente cuando su composición no está claramente identificada", informa la organización.

Asimismo, el riesgo aumenta cuando la publicidad de estos parches adelgazantes minimiza cualquier posible efecto adverso, ya que se presenta como un producto seguro por ser "natural".

Retirada de la venta online

La plataforma de comercio de Jeff Bezos Amazon ya ha empezado a retirar algunos de estos productos de su catálogo a raíz de las advertencias de la OCU. No obstante, siguen apareciendo nuevas oferta similares en otras plataformas de venta online, explica la organización.

De esta forma, la OCU "pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre la publicidad en internet y de exigir el cumplimiento estricto de la normativa para proteger la salud y los derechos de los consumidores".

Estos productos "son una estafa"

Por último, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), la agencia de protección del consumidor en Estados Unidos, explica cómo detectar "promesas falsas".

"Toda promesa de pérdida de peso milagros es simplemente falsa", afirma la comisión. La FTC también asegura que no hay una forma de perder peso sin una dieta razonable y sin hacer ejercicio físico regularmente.

Perder peso requiere cambios en el estilo de vida, y ningún producto puede aportar resultados definitivos de forma milagrosa, ni siquiera los conocidos Wegoby, Ozempic o Zepbound.

Estos medicamentos no ayudan a la pérdida de peso por sí sola: deben compaginarse con una dieta baja en calorías y bajo contenido en grasas, además de con la práctica de ejercicio físico regular, explica la agencia estadounidense.

"Los productos que prometen una pérdida de peso rapidísima siempre son una estafa. Peor aún, pueden arruinarle la salud", concluye la FTC.

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Fuentes