¿Por qué es importante mirar el número que tienen tus huevos en casa? El cardiólogo Aurelio Rojas lo explica

Los huevos son uno de los alimentos más habituales en la dieta de millones de personas y, pese a su presencia cotidiana en la cocina, todavía generan numerosas dudas relacionadas con su valor nutricional. Más allá de cuestiones como el colesterol o la frecuencia con la que pueden consumirse, cada vez son más los consumidores que prestan atención al origen de los productos que llegan a su mesa y a la información que aparece en su etiquetado.

Un vídeo publicado por Aurelio Rojas en Instagram, ha puesto el foco en un detalle que aparece en todos los huevos comercializados: el primer número impreso en la cáscara. Según explica, este código permite identificar el sistema de producción y, a su juicio, puede aportar información relevante sobre la calidad nutricional del alimento.

"Si empieza por un 3, es de gallina de jaula, sin sol, sin movimiento y sin hierba. Pero si empieza por 1, es campero o por 0, es ecológico", afirma. Rojas sostiene que esta diferencia es importante porque las condiciones de vida de las gallinas puede influir en la composición nutricional de los huevos. "Las gallinas que pastan y toman el sol ponen huevos con mayor cantidad de omega 3, mayor cantidad de vitamina D y más antioxidantes", señala.

La importancia de la colina para el cerebro

El especialista también destaca el papel de la colina, un nutriente presente en los huevos que participa en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor relacionado con la memoria y el aprendizaje. En el texto que acompaña al vídeo, explica que "el huevo contiene algo que el cerebro necesita cada día para funcionar bien. Se llama colina".

Además, subraya la presencia de vitaminas del grupo B. "Los huevos tienen B6, B9 y B12. Tres vitaminas que trabajan juntas para controlar algo llamado homocisteína". indica. Según añade, mantener bajo control este compuesto es importante para la salud cerebral con el paso de los años.

Rojas también pone el foco en las personas mayores y asegura que "a partir de los 60 años, el estómago produce menos ácido y absorbe peor la B12". También recomienda consumir un huevo al día, ya sea en la tortilla, cocido o pochado pero nunca sin la yema, ya que es la parte donde se concentran buena parte de la colina, las vitaminas B y los antioxidantes que protegen las neuronas.

Por el contrario, quien no debe comer un huevo al dia son los diabéticos, donde algunos estudios si asocian un consumo alto de huevos con un mayor riesgo cardiovascular y las personas con hipercolesterolemia familiar.

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En conclusión, consumir huevo al día puede formar parte de de una alimentación saludable, siempre que se mantenga una dieta equilibrada y se eviten los excesos.