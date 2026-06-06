Isabel Belaustegui, especialista en nutrición: "Dormir bien no es solo descansar. Dormir bien es una herramienta metabólica"

La alimentación y el ejercicio físico suelen ocupar un lugar central cuando se habla de salud metabólica. Sin embargo, hay otro factor que muchas personas siguen pasando por alto pese a su influencia en el organismo: el sueño. Así lo explica Isabel Belaustegui en un Reels publicado en Instagram, en el que advierte de que descansar mal puede afectar negativamente al metabolismo y favorecer la resistencia a la insulina.

"Si tienes problemas con el azúcar, diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina y duermes mal, no vale solo que tomes medicamentos o cuides la alimentación", afirma en el vídeo. Según explica, cuando una persona duerme mal "el cuerpo se pone en modo defensa", aumentan los niveles de cortisol, se eleva la glucosa en sangre y las células responden peor a la señal de la insulina.

La resistencia a la insulina va más allá de la alimentación

En un vídeo publicado en YouTube, donde desarrolla esta idea con más detalle, Belaustegui explica que la resistencia a la insulina es una situación en la que las células no responden correctamente a la señal de esta hormona y el cuerpo necesita producir cada vez más cantidad para mantener la glucosa en niveles normales.

A largo plazo, esta situación puede favorecer el aumento de peso o dificultar su pérdida, además de contribuir a la acumulación de grasa, incrementar la sensación de hambre y los antojos de dulce, aumentar la inflamación y elevar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

"Lo que tienes que saber es que la resistencia a la insulina muchas veces se asocia solo con la alimentación y, sin embargo, es mucho más que la alimentación", sostiene.

Cómo afecta la falta de sueño a la glucosa y a la insulina

La experta señala que, cuando una persona duerme bien, el organismo regula adecuadamente los niveles de glucosa en sangre, las células responden correctamente a la insulina y se mantiene el equilibrio hormonal.

Sin embargo, cuando el sueño no es reparador y se producen numerosos despertares nocturnos, cuesta conciliar el sueño, aparece un despertar precoz o simplemente se duerme pocas horas, puede aumentar el riesgo de sufrir distintas alteraciones metabólicas.

Entre ellas menciona una mayor resistencia a la insulina, un incremento de la producción de cortisol, más inflamación, más hambre - especialmente por alimentos ricos en azúcar -, menor energía y una mayor dificultad para tomar decisiones a lo largo del día.

"Cuando duermes mal, el cuerpo interpreta que te encuentras en una situación de estrés, de amenaza. En ese contexto, aumenta el cortisol, se libera más glucosa a la sangre y las células se vuelven resistentes a la insulina", explica.

Más antojos y menos energía

Otro de los aspectos que destaca es el impacto que tiene el sueño sobre los hábitos diarios.

Dormir mal, asegura, favorece los antojos por alimentos de capricho, azúcar, refrescos o bollería industrial, además de los bajones de energía y las "punzadas de hambre incontrolable".

"Puedes estar comiendo bien, yendo a entrenar, haciendo el esfuerzo de practicar ayuno intermitente y aun así empeorar tu metabolismo si no duermes bien", señala.

Señales que pueden indicar que el sueño está afectando al metabolismo

Belaustegui también menciona varios signos que, según explica, podrían estar relacionados con un descanso insuficiente y sus efectos sobre el metabolismo.

Entre ellos cita despertarse cansado, necesitar café para funcionar durante el día, tener hambre con frecuencia, experimentar antojos de dulce, encontrar dificultades para perder peso o notar más hinchazón y menos energía.

Cinco claves para mejorar la calidad del sueño

Para mejorar el descanso, Belaustegui propone varias medidas sencillas relacionadas con el estilo de vida.

La primera es mantener horarios regulares tanto para acostarse como para levantarse. También recomienda exponerse a la luz natural a primera hora de la mañana para facilitar el sueño nocturno y disponer de más energía durante el día.

Además, aconseja reducir las luces intensas y frías por la noche y evitar las pantallas antes de dormir, ya que la luz azul puede alterar la producción de melatonina, la hormona que ayuda a regular el sueño.

Otra de sus recomendaciones es cenar con tiempo suficiente antes de acostarse, dejando al menos dos horas entre la cena y el momento de ir a dormir.

Por último, insiste en la importancia de crear un entorno de descanso adecuado, manteniendo el dormitorio oscuro, silencioso y fresco.

"Dormir bien es una herramienta metabólica"

Como conclusión, la doctora resume la importancia del descanso con una idea clara: "Dormir bien no es solo descansar. Dormir bien es una herramienta metabólica".

A su juicio, un sueño de buena calidad puede marcar la diferencia entre "un cuerpo que funciona bien y un cuerpo que se bloquea y se defiende". Por ello, recuerda que la salud metabólica no depende únicamente de la alimentación o del ejercicio físico, sino también de hábitos como el descanso.

Noticias relacionadas

Así, dormir bien no debe entenderse solo como una forma de combatir el cansancio, sino también como un factor que influye en la regulación metabólica y en el control de la glucosa.