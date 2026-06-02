Las mejores cremas solares según la OCU: estos son los cuatro protectores más recomendados para este verano

Ahora que está a punto de llegar el verano, también se acerca el momento de disfrutar del sol. Pero para poder estar en la playa o piscina sin riesgo es muy importante estar protegido con un producto solar adecuado a nuestra piel. La OCU ha analizado 29 solares corporales de alta y muy alta protección, para toda la familia, y ya ha revelado los resultados.

Este año la OCU ha centrado su estudio en los productos con un SPF 50/50+, que son protectores corporales para uso familiar, tanto para niños como para adultos. Entre ellos se han encontrado productos de muy buena calidad, pero también alguno que no cumple con el nivel de protección solar que promete.

Pruebas en el laboratorio

Según esta organización, "en el laboratorio se llevan a cabo pruebas para averiguar si protegen frente a la radiación ultravioleta de tipo UVB y de tipo UVA. Es importante destacar que se trata de un estudio en el que los envases se cubren con adhesivos opacos para que ni los voluntarios ni los analistas y técnicos del laboratorio sepan de qué producto se trata. Cada producto se prueba con un mínimo de 10 y un máximo de 20 resultados válidos, en función de las necesidades estadísticas".

Este estudio se compone de diversas categorías para llegar a la valoración final. Las categorías son: una valoración del etiquetado y composición, unas pruebas de uso, medir el impacto ambiental de los ingredientes, medir el impacto ambiental del envase y, finalmente, calcular la valoración final.

28 productos cumplen lo que prometen

La OCU ha afirmado que "en conjunto, el mejor de los protectores analizados es Apivita Sun Safe Infantil 50, un protector en spray. El mejor valorado en el test de uso es Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+ y también destacan por su buena calificación el 'stick' Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50 y Decathlon Spray Solar Active SPF 50".

Los resultados han evidenciado que todos los productos analizados garantizan la protección declarada, salvo Heliocare 360º Fotoprotector Pediatrics Mineral SPF 50+, que no llega al nivel de protección solar anunciado en la etiqueta, tanto en la protección UVB como en la protección UVA. Por tanto, protege del sol pero no tanto como promete. Por otro lado, los 28 productos restantes sí cumplen en lo que respecta a la protección indicada, aunque algunos presentan aspectos mejorables en la información del etiquetado.

Equipo profesional multidisciplinar

Según explican en un artículo, el equipo de trabajo de la OCU implicado en este estudio está integrado por profesionales como farmacéuticos y químicos. "Estos profesionales cuentan con el soporte de abogados y periodistas especializados, es decir, es un equipo profesional multidisciplinar quien trabaja la información obtenida del estudio para comunicar los resultados a los consumidores y ayudarles en su elección", según asegura la OCU.

Los profesionales han seleccionado productos entre las marcas más vendidas del mercado. En el estudio hay productos de venta en farmacia, en supermercados e hipermercados y en perfumerías. También se han recogido productos de distintos formatos y tamaños y con diferente factor de protección, ya sean de uso general, para la piel de los niños o para uso facial.

Fuentes: