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Longevidad

Dan Buettner, experto en longevidad: "Si buscas un hábito de actividad física que te favorezca durante décadas, cultiva un huerto"

El cuidado del huerto introduce hábitos diarios y acciones que tienen un beneficio sorprendente para la salud

Ni crossfit ni pilates: el ejercicio que hace la gente que vive más años, según Dan Buettner, experto en longevidad

Dan Buettner nos da las claves para vivir más y mejor.

Dan Buettner nos da las claves para vivir más y mejor. / ARCHIVO

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

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Los habitantes de las "zonas azules" comparten hábitos diarios de ejercicio y una dieta equilibrada basada en vegetales. No obstante, comparten una afición y práctica desconocida por muchos: cultivar un huerto.

Dan Buettner, experto en longevidad, es conocido por su investigación sobre las "zonas azules". Estos territorios están descritos como lugares del mundo donde habitan las personas más longevas, superando los 100 años de edad.

Los huertos urbanos tienen cada vez más aceptación.

Los huertos urbanos tienen cada vez más aceptación. / Pinterest

En este sentido, el escritor y presentador de Netflix ha publicado un vídeo en Instagram donde destaca una de las actividades que comparten la población de estas zonas azules.

"Si buscas un hábito de actividad física que favorezca la longevidad durante décadas, cultiva un huerto", anuncia en la publicación. Para el investigador, el cuidado del huerto introduce hábitos y acciones que tienen un beneficio sorprendente para la salud.

"La jardinería te mantiene activo a diario al desherbar, regar, cosechar, agacharte, levantar pesas y estirarte sin sentir que haces ejercicio", comenta en la grabación.

"Es una actividad placentera que reduce los niveles de cortisol. Es un ejercicio que implica movimiento, por lo que fortaleces la parte inferior del cuerpo y también te estiras un poco", detalla en el comentario.

"Reduce el estrés, mantiene tu cuerpo activo, te permite disfrutar del aire libre y te conecta con una alimentación más saludable, ya que es mucho más probable que consumas las verduras que cultivas tú mismo", argumenta el explorador de las zonas azules.

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Finalmente, Buettner explica que estos hábitos diarios podrían añadir hasta diez años a tu vida: "Es una de las maneras más sencillas y placenteras de añadir años de vida más saludables".

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