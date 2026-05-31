José Abellán, cardiólogo: "La buena alimentación salva más vidas que las pastillas"

Para quienes han sufrido un infarto, la mejor rehabilitación cardíaca posible pasa por la actividad física y la buena alimentación. Así lo defiende el cardiólogo José Abellán, que a través de un vídeo publicado a través de su perfil en redes ha destacado la importancia de mantener un estilo de vida saludable y ha recomendado cuál debería ser el tratamiento para quienes han sufrido una cardiopatía de este tipo; una recuperación que va más allá de las pastillas (por mucho que sean necesarias).

El ejercicio bien pautado no es el enemigo

Durante años, el descanso había sido la recomendación más habitual hacia los pacientes después de sufrir un daño de esta magnitud. Sin embargo, "estos tiempos en los que el infartado tenía que hacer reposo se han acabado. Ya eso es de no estar actualizado", ha afirmado Abellán en un vídeo publicado en YouTube, donde comparte un formato de consultas rápidas bautizado como 'Cara a cara'. En este, diferentes personas tienen un minuto para formular una pregunta relacionada con patologías cardíacas; mientras, él cuenta con tres minutos de respuesta. Se trata, pues, de un planteamiento muy dinámico y con un lenguaje más sencillo y accesible del que emplean los profesionales de la salud habitualmente.

En una de estas asesorías, el especialista habla con un hombre que ha sufrido un infarto severo,. Afortunadamente, apenas le quedaron secuelas, aunque, en consecuencia, lleva tres 'stents' venosos (una pequeña malla metálica en forma de tubo que se introduce en una vena obstruida para mantener la vía sanguínea abierta) y plantea la duda de si es seguro hacer deporte, porque sus médicos no lo recomiendan. Lejos de compartir esta opinión, Abellán recomienda todo lo contrario. Señala además el problema que identifica en el miedo a moverse que muchas personas interiorizan a raíz de estos eventos: "Someterte a un programa de rehabilitación cardíaca, salva más que la aspirina. Debes exponer a tu corazón al ejercicio progresivo, es la mejor manera".

Igualmente, cabe aclarar que la recomendación del experto no se traduce en deporte excesivo o un sobreentrenamiento, sino en someter al cuerpo a una exposición progresiva y ascendente de carga física. Su explicación concluye de forma contundente: "El ejercicio bien pautado no es el enemigo", sino que la actividad física "forma parte del tratamiento".

Impacto de la alimentación

Una buena calidad de vida no solo se basa en hacer deporte. Junto a esta práctica, es imprescindible mantener una buena alimentación y buenos hábitos, que al fin y al cabo son lo que "siguen teniendo un impacto enorme en la supervivencia y en la salud cardiovascular".

Abellán recalca la importancia del autocuidado y subraya que no todo el peso de una recuperación recae en la medicación recetada. A esto, añade que "la alimentación salva más vidas que las pastillas". De hecho, asegura que el ejercicio reduce la probabilidad de otras afecciones médicas y mejora la calidad de vida. Sin embargo, aclara que la medicación es igualmente necesaria: "No digo que tengas que dejar de tomar pastillas, eso sería un error, porque el tratamiento farmacológico ha demostrado salvar vidas".

Sea como sea, su mensaje final destaca la importancia de ayudar al propio cuerpo a recuperarse a partir de "un buen estilo de vida", ya que precisamente es lo que "te hace disminuir al máximo tu riesgo de sufrir un evento cardiovascular".

¿Quién es José Abellán?

José Abellán es un cardiólogo y doctor en Medicina. Nacido en Murcia, cuenta con varios másteres en riesgo cardiovascular, cardiología intervencionista y diagnóstico por imagen. Además, ha publicado más de 25 artículos científicos, más de 30 capítulos de libros relacionados con la cardiología y un libro titulado 'Lo que tu corazón espera de ti'. Actualmente, compagina su trabajo como cardiólogo intervencionista y cardiólogo clínico con una intensa actividad divulgativa en redes sociales.

A través de sus publicaciones, siempre destaca la importancia de mantener hábitos de vida saludables para combatir las enfermedades cardiovasculares. Se ha convertido en un perfil reconocido en este ámbito por su apuesta de contenido alineado con la alimentación sana y equilibrada, además de la práctica de ejercicio físico.