Lista de las bebidas que contienen más cafeína: pueden superar al café solo y expreso

Levantarse temprano y tomarse una taza de café antes de estudiar o trabajar es un hábito que comparten muchos españoles. De hecho, según el Informe del sector del café en España de la Asociación Española del Café (AECafé), entre 2023 y 2024 el consumo del café llegó a 67 millones de tazas al día; 22,5 millones de ellas corresponden a establecimientos hosteleros, mientras que 44,7 millones se consumen en los hogares españoles.

De esta forma, "el café sigue siendo una de las bebidas con más proyección en España", concluye AECafé. Esta rutina matutina tiene un objetivo común entre todos los españoles: eliminar la somnolencia y activar el cerebro para sentirse productivo.

El compuesto que ayuda a tantos españoles es la cafeína, que se encuentra de forma natural en las hojas, semillas y frutas de muchas plantas. Esta sustancia estimula el sistema nervioso central y, en dosis moderadas, aumenta el estado de alerta y reduce la somnolencia, explica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).

Los riesgos del consumo de cafeína

Sin embargo, la citada asociación también alerta de los riesgos que conlleva consumir esta sustancia en grandes cantidades, ya que esta no solo se encuentra en una taza de café. La cafeína puede provocar problemas relacionados con el sistema nervioso central, como el sueño interrumpido, la ansiedad y cambios de comportamiento. A largo plazo, la EFSA explica que el consumo excesivo de cafeína se ha relacionado con problemas cardiovasculares.

A su vez, los estados miembros de la UE muestran una preocupación por la seguridad del consumo de cafeína en la población, ya que la aparición de nuevas bebidas y alimentos con cafeína añadida aumentan aún más su consumo, incluso involuntario.

Lista de los más cafeinados

Es por eso que la EFSA publicó un Dictamen científico sobre la seguridad de la cafeína donde incluye una lista con las bebidas –y también alimentos– con más alto contenido de este compuesto. Este listado se basa en la cantidad habitual del producto que se encuentra en el supermercado, por lo que el contenido de cafeína sigue la misma proporción.

Con tal de solventar esta diferencia cuantitativa, el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (Eufic, por sus siglas en inglés) elaboró su lista basándose en los datos aportados por la autoridad, pero igualando todos los productos a una misma muestra de 100 gramos o mililitros. De esta forma, así quedaría la lista de más a menos cafeinado:

Una taza de 60 ml de esta bebida contiene alrededor de 80 mg de cafeína, por lo que 100 ml contienen 134 mg de esta sustancia, colocándose como la bebida con más nivel de cafeína.

El chocolate negro también contiene cafeína, ya que se compone de granos de cacao que contienen este compuesto de forma natural. En general, las personas obtienen menos cafeína a través de esos productos que del café porque la cantidad que se ingiere suele ser menor. Con todo, el chocolate negro contiene unos 53 mg de cafeína por cada 100 mg. Una tableta de chocolate de un supermercado suele ser de 50 mg, por lo que contiene unos 26,5 mg de este compuesto.

A diferencia del expreso, el café filtrado no utiliza la alta presión para obtener el líquido, sino que se filtra lentamente para retener los sedimentos. Es por eso que contiene una cantidad menor de cafeína, unos 45 mg por cada 100 ml. Sin embargo, las tazas suelen ser de 200 ml, por lo que el usuario estaría ingiriendo unos 90 mg de esta sustancia.

Estas bebidas carbonatadas tienen cafeína añadida y, a menudo, un alto contenido de azúcar. Por cada 100 ml, estas bebidas contienen alrededor de 32 mg de cafeína. Sin embargo, los supermercados suelen vender latas de 250 ml, por lo que se ingieren 80 mg de este compuesto. Además, la EFSA ha detectado más de 60 latas de diferentes bebidas energéticas de 500 ml con un contenido superior a los 150 mg de cafeína, el límite diario recomendable.

El té está hecho de las hojas de la planta 'Camelia sinesis' y el contenido de cafeína en varios tipos de té puede variar. Una taza estándar de 250 ml de té negro contiene, generalmente, unos 28 mg de cafeína, lo que se traduce en 22 mg por cada 100 ml. El té verde contiene un poco menos de esta sustancia, unos 15 mg por cada 100 ml, es decir, 38 mg en una taza estándar.

Por último, este refresco es una bebida carbonatada y azucarada caracterizada por su color oscuro y su sabor dulce. Esta también tiene altos niveles de cafeína, que varían según la marca. Una porción estándar de cola de unos 355 ml contiene alrededor de 37 mg de cafeína. Por lo tanto, por cada 100 ml, hay 11 mg de cafeína. La marca más popular de este tipo de refresco, la Coca-Cola, contiene 34 mg de este compuesto en sus latas de 335 ml.

Más cafeína, más bebidas

Fuera de esta lista, también hay otras bebidas con una cantidad de cafeína considerable. Según Nescafé, una marca de café soluble perteneciente a Nestlé, 365 ml de café americano contienen 154 mg de cafeína. En otras palabras, por cada 100 ml de esta bebida que mezcla agua caliente con un expreso hay 42 mg de este compuesto.

Por otro lado, el auge del consumo del té matcha, un té verde en polvo originario de Japón, también ha generado preocupación entre las principales instituciones. La marca española especializada en la comercialización de este tipo de té informa de que por cada dos gramos de polvo de matcha (la cantidad habitual por taza) hay unos 70 mg de cafeína.

Por último, contrariamente a la creencia popular, el café descafeinado aún puede retener pequeñas cantidades de cafeína, aproximadamente 4 mg por una taza de 200 ml. Por lo tanto, 100 ml de descafeinado contendrían dos mg de cafeína.

Por la alta variedad de alimentos y bebidas que contienen cafeína, la EFSA recomienda en su Dictamen que la ingesta de esta sustancia al día y por persona no debería superar los 400 mg, aunque la cantidad recomendada baja hasta los 200 mg.

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Fuentes