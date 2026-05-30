Los expertos coinciden: esta es la mejor bebida "azucarada"

Siempre se ha dicho que los zumos naturales son igual de malos que los artificiales por la cantidad de azúcar que llevan intrínsecos. Lo que la mayoría de expertos recomiendan es comer fruta sin exprimir, ya que conserva la fibra, que ralentiza la absorción de azúcares y evita picos de insulina. Pero un nuevo estudio se ha demostrado que no es lo mismo beber un zumo natural que beber zumos que son 'azúcar líquido'.

María Teresa García-Conesa, junto a 10 científicos más, han publicado en la 'Royal Society of Chemistry' un estudio llamado 'Impacto de la matriz de fruta del zumo de naranja en la glucemia posprandial: un ensayo cruzado aleatorizado en hombres jóvenes sanos con análisis de la variabilidad de la respuesta interindividual', en el que exploran esta circunstancia.

Comparación de zumos de naranja

Para empezar, este artículo explica que "el objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la matriz de fruta en zumo de naranja (OJ) 100% sobre la respuesta glucémica postprandial. En este ensayo cruzado aleatorizado, comparamos la ingesta de 300 ml de OJ 100% con bebidas con el mismo contenido de azúcar, con una matriz de fruta reducida (50% OJ) o sin (0% OJ) y un control de glucosa (25 g de azúcar) en hombres jóvenes sanos".

Esto básicamente significa que han comparado zumo de naranja con un contenido del 100% de fruta, es decir, directamente exprimido, con zumo de naranja con un 50% de contenido de fruta y finalmente con zumo de naranja sin nada de fruta en su matriz. Cuando el estudio dice matriz, se refiere principalmente a todo lo que rodea al azúcar en un alimento y modifica cómo tu cuerpo lo procesa.

Respuesta glucémica postprandial

También hace referencia a la respuesta glucémica postprandial (RGPP), que es la variación temporal de la concentración de glucosa en sangre tras la ingesta de alimentos o bebidas que contienen carbohidratos. De hecho, el estudio se centra en descubrir cuál de los tres zumos genera mayor pico de insulina.

Para realizar el experimento, las tres bebidas, que contienen todas 25 gramos de azúcar, fueron fabricadas, embotelladas y suministradas por AMC Natural Drinks. Los criterios de elegibilidad de los participantes fueron: hombres adultos sanos de 18 a 45 años, no fumadores, consumidores habituales de desayuno y dispuestos a consumir las bebidas del estudio. Además, se excluyó a las mujeres para controlar las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual que afectan los niveles de glucosa.

Zumo natural más saludable

La principal conclusión que sacaron estos científicos fue: "El zumo de naranja 100% atenúa la respuesta glucémica posprandial aguda en comparación con sus componentes de azúcar por sí solos en hombres jóvenes sanos. Este efecto beneficioso parece atribuible a los componentes de la matriz de la fruta, aunque se requiere más investigación para determinar cuáles son los responsables".

De esta manera, el estudio ha comprobado que hay mucha variabilidad entre personas; a cada persona le pueden afectar diferente los picos de insulina, pero, en general, el zumo de naranja natural no es tan malo como beber 'azúcar líquido', es decir, los zumos que no tienen un alto porcentaje de fruta natural en su matriz. Aun así, se confirma que, como dicen la mayoría de expertos, comer fruta entera es mucho más saludable.

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