Rafa Guerrero, psicólogo: "Hoy en día tener una baja autoestima es algo normal desgraciadamente"

Los jóvenes de hoy en día viven con los índices de estrés y ansiedad más elevados de las últimas décadas. Aunque se habla mucho de la ansiedad y el estrés, también hay un gran problema con la autoestima de estos jóvenes y el psicólogo Rafa Guerrero así lo expone.

Rafa Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, además de doctor en Educación. Cuenta con experiencia en psicología educativa, TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta. También está especializado en psicoterapia breve con niños y adolescentes, así como en el ámbito clínico y la intervención en trauma.

Como está especializado en adolescentes y niños, este psicólogo explica en el podcast 'Fragmentados' que los jóvenes tienen problemas de autoestima, que se sienten insuficientes, sienten que no son atractivos o inteligentes y tienen una opinión muy baja de ellos mismos. Además, argumenta que esto principalmente se debe a experiencias pasadas.

Normalización de la baja autoestima

Para empezar, explica que "hoy en día tener una baja autoestima es desgraciadamente algo normal, estadísticamente normal. Creo que en la sociedad que tenemos montada y con los pocos espacios que tenemos para la relación social o familiar y para la conexión con nosotros y la conexión con los demás, no creo que tengamos el mejor contexto para tener una autoestima alta".

"Quien tiene una autoestima baja, quien tiene autoestima tocada, que decimos coloquialmente, si echamos la vista atrás y rebobinamos la película, seguro que la tribu tiene mucho que decir. Es verdad que cuando hablo de la tribu, hablo principalmente de mamá y de papá", continúa explicando Guerrero.

Trato de los adultos en la infancia

Con esto, el experto se refiere a que, echando la vista atrás, tenemos que hacer el ejercicio de tratar de ser conscientes de cuáles eran los mensajes que recibíamos constantemente o cómo nos trataban los adultos de nuestra 'tribu'. Además, el psicólogo explica que siempre en consulta pregunta a los pacientes cómo eran los adultos con ellos en la infancia.

Según Guerrero, gran parte de los problemas de autoestima vienen de situaciones cuotidianas: "Estáis cenando, estáis en casa y de repente, a la hora de agarrar algo, sin querer, derramas una taza con agua. ¿Qué pasaba ahí? Es una pregunta súper cotidiana. Esto es muy importante. ¿Cómo era la reacción de mamá? ¿Cómo era la reacción de papá? ¿Qué pasaba? ¿Cómo te hacían sentir?".

Actitudes, caras y gestos

Además, explica: "Y no hace falta que papá o mamá te digan, 'es que eres un torpe, de verdad'. No, no hace falta que te lo digan. Hay actitudes, hay caras, hay gestos que lo dicen todo. No te lo he dicho explícitamente, pero te lo estoy diciendo y te queda muy claro. Y no hace falta que esto lo hagas diez veces más. Con una puede ser suficiente".

Finalmente, expone que si en las interacciones con los padres siempre había mensajes de: "me incomodas, no me puedes superar, no eres digno de ser querido", es muy difícil que tengas la autoestima alta. En este sentido, explica que es algo muy parecido a la matemática, ya que "si tú no has tenido una tribu que te ha querido, que ha estado presente, que te ha acompañado, ¿por qué me voy a valorar si no me han valorado?".