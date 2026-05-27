Los cardiólogos coinciden sobre las consecuencias de ser fumador: "Es un consumo perjudicial en todas sus formas"

Los productos que contienen nicotina como los cigarrillos electrónicos ('e-cigs'), el tabaco por calentamiento (PTC) y las bolsas de nicotina sin humo se están volviendo cada vez más populares como alternativa a los cigarrillos convencionales. Así lo afirman desde la Fundación Europea del Pulmón (ELF, por sus siglas en inglés), una organización internacional que conecta a personas con afecciones respiratorias con profesionales de la salud.

Ante este auge, varios expertos han comparado los efectos que tienen sobre la salud estas alternativas a los cigarrillos tradicionales. Dos estudios recientes muestran la dicotomía que divide a la comunidad científica sobre este tipo de productos.

¿Reducen los daños cardiovasculares?

Por un lado, S. Festinese y D. Richter han demostrado en su estudio 'Efectos cardiovasculares de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado: evidencia clínica de una revisión narrativa' que aquellos fumadores incapaces de dejar de fumar por completo pueden optar por una transición a los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado, ya que, aunque no son productos libres de riesgo, los daños cardiovasculares sí que se reducen.

Al eliminar el proceso de combustión, las personas que cambian a estos dispositivos muestran una reducción significativa de la exposición a sustancias químicas como el monóxido de carbono (CO) que provoca enfermedades cancerígenas.

Sin embargo, la investigación también matiza que dado que la mayoría de estos productos contienen nicotina, estos siguen desembocando en efectos cardiovasculares inmediatos como el aumento de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial, por lo que las personas que los consumen pueden llegar a desarrollar igualmente enfermedades como infartos.

Compuestos nocivos para la salud

Estas evidencias contradicen parcialmente al estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés). Bajo el título 'Los peligros ocultos: cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y su impacto en el estrés oxidativo y la aterosclerosis', el informe demuestra que los 'e-cigs' y el PTC provocan importantes peligros para la salud cardiovascular, como el desarrollo de aterosclerosis (acumulación de grasas y placas en las arterias).

Aunque estos productos no contienen humo de combustión tradicional, el aerosol de los cigarrillos electrónicos contiene compuestos altamente nocivos que se forman al calentar los líquidos que contienen. Además, ciertos sabores tienen efectos tóxicos en el sistema respiratorio y los vasos sanguíneos.

Aumento masivo del consumo entre los jóvenes

El estudio advierte de que una exposición prolongada a los 'e-cigs' y el PTC empeora la función endotelial, es decir, la capa interna de los vasos sanguíneos que regula la coagulación y la inflamación, procesos vitales para la salud cardiovascular.

A su vez, los autores aseguran que el vapeo crónico es equiparable al inducido por el humo del tabaco tradicional. La investigación destaca el aumento masivo del uso de estos dispositivos entre los jóvenes de 18 a 34 años a nivel global, llegando a más del 15% en Europa. Muchos de ellos, además, son categorizados como "usuarios duales": consumen tanto los cigarrillos convencionales como 'e-cigs' o PTC, lo que multiplica sus riesgos para la salud cardiovascular.

Día Mundial del Tabaco

A pesar de algunas contradicciones científicas, los expertos sí que coinciden en una evidencia irrefutable: el tabaquismo provoca más de siete millones de muertes al año, además de otras afecciones y enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que "se trata de un consumo perjudicial en todas sus formas y no existe un nivel seguro de exposición".

Asimismo, con la vista puesta en la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora el próximo 31 de mayo, surge otro dato alarmante: los oncólogos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (Gecp) alertan de que los jóvenes españoles consumen este tipo de dispositivos alternativos (49,5%) más que la media de jóvenes en Europa (44%).

Noticias relacionadas

Fuentes