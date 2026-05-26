Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si acumulas grasa en el abdomen, no es solo una cuestión de peso, es inflamación"

Cuidar la salud no consiste únicamente en vigilar el número que marca la báscula. Cada vez más especialistas insisten en la importancia de prestar atención a otros indicadores físicos que pueden ofrecer pistas sobre el estado general del organismo y ayudar a prevenir enfermedades a largo plazo. Entre ellos, el perímetro abdominal se ha convertido en una de las señales para evaluar el riesgo cardiovascular.

La razón es que no toda la grasa corporal tiene el mismo impacto en el organismo. La que se acumula en la zona abdominal está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar patologías como hipertensión, diabetes o enfermedades del corazón. Sobre esta cuestión ha alertado el cardiólogo Aurelio Rojas, que ha explicado cómo este tipo de grasa puede afectar directamente al sistema cardiovascular.

"Si acumulas grasa en el abdomen, este vídeo te interesa. Porque no es solo una cuestión de peso, es una cuestión de inflamación y, por tanto, de riesgo para tu corazón", señala el especialista al inicio del vídeo.

No se trata solo de estética. Cuando la grasa se acumula en el abdomen, tu corazón lo nota también. De hecho, los expertos recuerdan que el exceso de grasa abdominal puede convertirse en un factor de riesgo silencioso que, con el paso de los años, favorece problemas cardiovasculares y metabólicos.

Por eso, más allá del peso, cada vez cobra más importancia conocer otros indicadores relacionados con la salud. Medir el perímetro de la cintura o calcular parámetros como el índice de masa corporal puede ayudar a detectar si existe un mayor riesgo para el organismo y tomar medidas a tiempo. Porque, al final, no se trata solo de perder peso, sino de proteger la salud del corazón.

La grasa abdominal y su impacto en el organismo

Según explica Rojas, una de las principales confusiones en torno al sobrepeso es pensar que la grasa corporal actúa únicamente como un depósito de energía. Sin embargo, advierte de que, especialmente en la zona abdominal, este tejido tiene una actividad metabólica relevante. "La grasa que acumulamos en el abdomen no es solo un almacén de energía; es un tejido muy activo que libera sustancias que favorecen la inflamación de nuestro organismo", afirma.

Cuando esta inflamación se mantiene durante años, puede derivar en problemas como el aumento de la tensión arterial, un peor control del azúcar en sangre o una mayor acumulación de colesterol en las arterias. "Todo esto incrementa el riesgo de sufrir un infarto o un ictus", advierte.

El perímetro de la cintura, una señal de alerta

Por ello, el especialista insiste en que el perímetro abdominal debe entenderse como un indicador importante del estado de salud. "Cuanto mayor es el perímetro de la cintura, mayor suele ser la grasa que rodea a los órganos y mayor es el riesgo cardiovascular", subraya.

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No obstante, Rojas también recuerda que reducir esta grasa no siempre depende únicamente de la voluntad individual. "La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, en la que influyen la genética, el metabolismo, el estilo de vida y muchos otros factores", concluye.