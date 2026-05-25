Aurelio Rojas, cardiólogo, advierte de que dormir con varias almohadas es la primera señal de alarma: "El corazón puede que no funcione bien"

Muchas personas creen que dormir incorporados o utilizar varias almohadas para descansar mejor es simplemente una cuestión de comodidad. Sin embargo, detrás de ese gesto podría esconderse una señal de alarma relacionada con la salud cardiovascular.

La dificultad para respirar al acostarse completamente en la cama, especialmente cuando obliga a la persona a incorporarse rápidamente para recuperar el aire, puede indicar que el corazón no está funcionando correctamente. Este síntoma suele aparecer de forma silenciosa y, en muchos casos, es uno de los primeros avisos de insuficiencia cardíaca.

Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas, quien advierte de la importancia de prestar atención a este signo, especialmente en personas mayores. "Si te tumbas en tu cama y no eres capaz de estar totalmente tumbado, sino que te tienes que levantar rápidamente y sentarte para poder respirar de manera adecuada, esto se llama ortopnea", señala el especialista.

Según explica, cuando el corazón pierde capacidad para bombear sangre de forma eficiente, puede producirse una acumulación de líquido en los pulmones al estar acostado. Esto provoca sensación de ahogo, presión en el pecho o dificultad respiratoria durante la noche.

Las consecuencias que puede tener

El problema no solo afecta al descanso, sino que también puede convertirse en un indicador temprano de una enfermedad cardiovascular que requiere atención médica. Por eso, los expertos recomiendan no normalizar ciertas conductas, como dormir semisentado o necesitar más almohadas de lo habitual para conciliar el sueño.

"Si tu padre, tu madre, tu abuelo o tu abuela no están cómodos tumbados porque no pueden respirar y necesitan más almohadas de lo normal para dormir, esto quiere decir que su corazón puede que no funcione bien", advierte el cardiólogo.

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Ante este tipo de síntomas, la recomendación es acudir cuanto antes a un profesional sanitario para realizar una valoración completa. Detectar a tiempo los problemas cardíacos puede marcar la diferencia y evitar complicaciones más graves en el futuro.