Salud cardiovascular
Aurelio Rojas, cardiólogo, advierte de que dormir con varias almohadas es la primera señal de alarma: "El corazón puede que no funcione bien"
La dificultad para respirar al tumbarse es una señal temprana que muchas personas pasan por alto
Aurelio Rojas, cardiólogo, alerta sobre esta señal en las venas del cuello: "Merece una revisión médica"
Muchas personas creen que dormir incorporados o utilizar varias almohadas para descansar mejor es simplemente una cuestión de comodidad. Sin embargo, detrás de ese gesto podría esconderse una señal de alarma relacionada con la salud cardiovascular.
La dificultad para respirar al acostarse completamente en la cama, especialmente cuando obliga a la persona a incorporarse rápidamente para recuperar el aire, puede indicar que el corazón no está funcionando correctamente. Este síntoma suele aparecer de forma silenciosa y, en muchos casos, es uno de los primeros avisos de insuficiencia cardíaca.
Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas, quien advierte de la importancia de prestar atención a este signo, especialmente en personas mayores. "Si te tumbas en tu cama y no eres capaz de estar totalmente tumbado, sino que te tienes que levantar rápidamente y sentarte para poder respirar de manera adecuada, esto se llama ortopnea", señala el especialista.
Según explica, cuando el corazón pierde capacidad para bombear sangre de forma eficiente, puede producirse una acumulación de líquido en los pulmones al estar acostado. Esto provoca sensación de ahogo, presión en el pecho o dificultad respiratoria durante la noche.
Las consecuencias que puede tener
El problema no solo afecta al descanso, sino que también puede convertirse en un indicador temprano de una enfermedad cardiovascular que requiere atención médica. Por eso, los expertos recomiendan no normalizar ciertas conductas, como dormir semisentado o necesitar más almohadas de lo habitual para conciliar el sueño.
"Si tu padre, tu madre, tu abuelo o tu abuela no están cómodos tumbados porque no pueden respirar y necesitan más almohadas de lo normal para dormir, esto quiere decir que su corazón puede que no funcione bien", advierte el cardiólogo.
Ante este tipo de síntomas, la recomendación es acudir cuanto antes a un profesional sanitario para realizar una valoración completa. Detectar a tiempo los problemas cardíacos puede marcar la diferencia y evitar complicaciones más graves en el futuro.
- ¿Qué centros comerciales abren este lunes 25 de mayo, Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
- La Audiencia madrileña ve incompatible que la exabogada del Estado del caso Plus Ultra defienda a un imputado del caso Zapatero
- David Bueno, neurocientífico: 'Para los adolescentes tiene mucha influencia las horas que los adultos están con el móvil ante su presencia
- El Consejo de Informativos de TVE vuelve a investigar a ‘Mañaneros 360’ por su cobertura de la imputación de Zapatero
- Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente
- 25 de mayo: ¿Dónde es festivo la Segunda Pascua en Barcelona y Catalunya?
- ¿Dónde es fiesta el 25 de mayo, día de la Segunda Pascua, en España?
- ¿Cómo quedarían unas elecciones generales con los votos de las autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura?