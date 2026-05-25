Ángela Fernández, psicóloga: "La autoexigencia sin autocompasión es puro machaque psicológico"

En una sociedad que premia la productividad, el rendimiento y la capacidad de superarse constantemente, la autoexigencia suele presentarse como una virtud. Cumplir objetivos, no conformarse y aspirar siempre a más se ha convertido, para muchas personas, en una forma de vida. Sin embargo, detrás de esa aparente fortaleza puede esconderse una dinámica mucho más dañina de lo que parece.

Cada vez más los expertos en salud mental alertan de los efectos de una exigencia constante cuando no está equilibrada con una mirada compasiva hacia uno mismo. La psicóloga Ángela Fernández pone el foco en esta realidad y lanza una advertencia clara: "La autoexigencia sin autocompasión es puro machaque psicológico".

Según explica, muchas personas han construido su identidad alrededor del esfuerzo y el logro, hasta el punto de creer que descansar, parar o bajar el ritmo equivale a fracasar. "Puede que la autoexigencia te haya ayudado a llegar muy lejos, a cumplir todos esos objetivos que en su día te propusiste. Pero quizás también te está impidiendo disfrutar y vivir una vida plena y auténtica", señala.

El éxito que nunca parece suficiente

Uno de los principales problemas de vivir bajo la autoexigencia es que nunca parece haber un punto de llegada. Siempre queda algo más por hacer, un nuevo objetivo que cumplir o una nueva meta que alcanzar.

"Te esfuerzas, consigues algo y automáticamente quieres pasar a lo siguiente. Nunca terminas de reconocer el valor de cada cosa que consigues", explica Fernández. Esa dinámica, añade, provoca que muchas personas vivan atrapadas en una sensación permanente de insuficiencia.

Perderse a uno mismo por el camino

La psicóloga advierte de que este patrón no solo genera estrés o ansiedad, sino que puede acabar afectando a la propia identidad. "Te pierdes a ti por el camino. Y ahí es donde aparece una pregunta importante: '¿Qué sentido tiene conseguir muchas cosas si me pierdo a mí?, Si soy lo más importante de mi vida y de mi camino', plantea."

Para Fernández, este es uno de los grandes costes invisibles de la autoexigencia extrema: la desconexión emocional con uno mismo.

No hay autoestima sana sin autocompasión

La especialista insiste en que una autoestima sólida no puede construirse únicamente desde la presión o el cumplimiento de metas.

"No puedes tener una autoestima sana si vives solo desde la autoexigencia. Eso es un autocastigo constante", asegura.

En su opinión, desarrollar autocompasión no significa conformarse ni dejar de esforzarse, sino aprender a relacionarse con uno mismo desde un lugar más amable. "También necesitas decirte: 'puedo parar sin sentirme culpable', 'esto que estoy haciendo ya está bien', 'ya es suficiente’, 'lo estoy haciendo lo mejor que puedo'", enumera.

La psicóloga recuerda que el bienestar emocional no depende solo de lo que se consigue, sino también de cómo se vive el proceso. "No se trata solamente de exigirte y cumplir objetivos. Esos objetivos no son nada sin ti. Lo primero a cumplir siempre va a ser un buen trato hacia ti. Consigas las cosas o no", explica.

Como conclusión, la experta deja una reflexión contundente: ningún logro debería estar por encima del vínculo con uno mismo.

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"En definitiva, el verdadero éxito no consiste solo en llegar lejos, sino en hacerlo sin dejarse a uno mismo por el camino".