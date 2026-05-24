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Salud

Tim Spector, experto en longevidad: "No todos los alimentos ultraprocesados son iguales"

El divulgador sobre la microbiota intestinal ha compartido un vídeo en redes sociales explicando las diferencias

Un consumo excesivo de ultraprocesados podría perjudicar la fertilidad de los padres y el desarrollo embrionario de los bebés

Tim Spector, en una imagen de archivo.

Tim Spector, en una imagen de archivo. / facebook

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

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En los últimos años, varios dietistas y nutricionistas han señalado el aumento de consumo de alimentos ultraprocesados. Según la Academia de Nutrición y Dietética, se puede considerar alimentos ultraprocesados "aquellos que han pasado por un proceso de transformación industrial muy intensivo".

Durante este proceso, se añaden a los alimentos "conservantes, colorantes, saborizantes, edulcorantes, emulsionantes y otros compuestos". Con esto, se pretende mejorar su aspecto, facilitar su consumo y alargar su vida útil.

En este sentido, el médico y divulgador sobre la microbiota intestinal, Tim Spector, ha compartido un vídeo en redes sociales explicando las diferencias entre los alimentos ultraprocesados.

En la publicación de Instagram, el experto señala que el término de alimentos ultraprocesados "se ha convertido en un término genérico, pero no todos los alimentos altamente procesados son iguales".

Según afirma, "algunos alimentos procesados están claramente relacionados con una peor salud metabólica". Aunque suelen ser ricos en energía y se absorben de forma rápida, a menudo cuentan aditivos que "pueden afectar la microbiota intestinal".

No obstante, no todos muestran los mismos efectos. De hecho, Spector explica que algunos "pueden formar parte de una dieta saludable". Al respecto, el especialista indica que no hay que preguntarse si un alimento es ultraprocesado.

En su lugar, Spector detalla que la pregunta es "¿Cómo podría este alimento en particular afectar a mi salud a largo plazo?". Para ello, el divulgador utiliza un escáner de alimentos mientras hace la compra:

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"El escáner de alimentos UPF identifica automáticamente los alimentos procesados de alto riesgo y distingue de las opciones de menor riesgo, basándose en factores como la densidad energética, la rapidez con la que se absorben y los tipos de aditivos utilizados", sentencia en el vídeo.

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