Nueva alerta alimentaria: amplían la retirada de productos con moringa por riesgo de salmonela

La alerta alimentaria por presencia de salmonella en productos de moringa sigue creciendo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado este viernes la información publicada a finales de abril y ha añadido ocho nuevos productos retirados del mercado.

El aviso afecta a productos de las marcas Bibonatur, Joylife, Solnatural, Dreamfoods y Planeta Huerto, que se suman a otros ya comunicados anteriormente. Todos ellos están relacionados con moringa ecológica procedente de Alemania.

La recomendación es clara: quienes tengan alguno de estos productos en casa no deben consumirlos.

Cápsulas y moringa en polvo entre los productos afectados

La alerta incluye tanto moringa en polvo como cápsulas comercializadas como complemento alimenticio. Entre los lotes afectados aparecen productos vendidos en bolsas, botes y envases de cápsulas.

Algunos de los productos retirados son:

Moringa en polvo Bibonatur (lote 1224).

(lote 1224). Moringa en polvo Joylife (lote 1224).

(lote 1224). Moringa en cápsulas Joylife (lote 1224).

(lote 1224). Moringa en cápsulas Solnatural (lote 1224).

(lote 1224). Distintos formatos de Dreamfoods con lotes CPS1224-59 y S1224-61.

con lotes CPS1224-59 y S1224-61. Moringa bio Planeta Huerto (lote CPS1224-59).

La ampliación también recuerda otros productos ya afectados anteriormente, entre ellos referencias de The Saffron Company JJ, Frisafran, Drasanvi, El Granero y El Granero Integral.

Qué síntomas puede provocar la salmonelosis

La AESAN explica que las personas que hayan consumido alguno de los lotes afectados y presenten síntomas compatibles con salmonelosis deben acudir a un centro sanitario.

Los síntomas más habituales son: diarrea, vómitos, fiebre, dolor de cabeza y malestar gastrointestinal.

La infección por salmonela suele causar cuadros digestivos que pueden ser especialmente problemáticos en personas mayores, niños pequeños o personas con patologías previas.

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Los productos ya están siendo retirados

La información ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para verificar la retirada de todos los productos afectados de los canales de comercialización.