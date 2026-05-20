El aviso de la OCU: las ensaladas preparadas de supermercado son peligrosas para tu salud

En la sociedad actual, el culto al cuerpo, la práctica regular de deporte y la búsqueda de una alimentación equilibrada se han convertido en pilares fundamentales para mantener un estilo de vida saludable.

Tras una intensa sesión de entrenamiento en el gimnasio o una jornada de carrera al aire libre, el organismo demanda nutrientes de calidad para recuperarse adecuadamente.

En este contexto y ante la falta de tiempo para cocinar algo saludable, las ensaladas se asocian de forma casi automática con conceptos de bienestar, ligereza y nutrición óptima.

Sin embargo, recurrir a las opciones listas para consumir que abarrotan las neveras de los grandes supermercados puede echar por tierra todo el esfuerzo físico realizado. La comodidad de destapar y comer esconde una realidad nutricional que se aleja mucho de ser la ideal para un deportista o cualquier persona que decide cuidar su salud.

Suspenden por goleada

Y es que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha activado las alarmas tras realizar un análisis de 16 ensaladas preparadas disponibles en el mercado español, centrándose especialmente en las populares variedades César y de pasta.

Los resultados han sido contundentes: la asociación ha desvelado resultados incluso peores de lo que esperaban, debido al exceso de aditivos y al desequilibrado aporte nutricional.

El 43% de los productos analizados —7 de las 16 ensaladas— suspende de forma directa la escala saludable de la organización. El resto de las opciones del mercado tampoco sale bien parado, ya que las 9 ensaladas restantes logran superar el examen rozando el aprobado.

Una joven se debate entre dos ensaladas preparadas del supermercado. / JORDI COTRINA / EPC

Los diferentes motivos

El principal motivo de este suspenso generalizado se encuentra en la composición de sus ingredientes y, de manera muy destacada, en las salsas que las acompañan. De hecho, el perfil nutricional revela que estas ensaladas se convierten en auténticas bombas calóricas y de grasa, alejadas de lo que requiere una dieta limpia.

Según los datos técnicos recabados por la OCU, las ensaladas de pasta aportan una media de 183 calorías por cada 100 gramos. Por su parte, las ensaladas César registran una media de 163 calorías por cada 100 gramos.

No obstante, las César resultan más perjudiciales en otros aspectos críticos: contienen un promedio del 11% de grasas y un 1,1% de sal, frente al 9% de grasas y el 0,6% de sal que presentan las variantes de pasta.

Compuestos químicos

Además, la OCU advierte de la presencia de compuestos químicos: el informe denuncia un excesivo número de aditivos, que suman hasta 15 diferentes en un solo producto, como el pollo ultraprocesado de las recetas César.

Los expertos de la organización también critican con dureza la falta de transparencia en el etiquetado: la información nutricional obligatoria se calcula únicamente sobre una base de 100 gramos, a pesar de que los formatos comerciales oscilan entre los 205 y los 325 gramos y están diseñados para ser consumidos en una sola toma. Asimismo, las empresas no desglosan los valores de la salsa de forma independiente, impidiendo al usuario conocer el impacto real de lo que añade al plato.

Otros de los fallos gastronómicos más recurrentes fueron una acidez extrema y artificial en las salsas, texturas y aspectos excesivamente industriales, y una cantidad de ingredientes principales de bastante mala calidad.

Las mejores del mercado

La organización también ha hecho hincapié en la necesidad de guardar siempre estas ensaladas bien refrigeradas, respetando la fecha de caducidad anunciada. Aunque el análisis no reveló presencia de Salmonella, Listeria ni E. coli en ninguna de las muestras, sí el de otras bacterias que podrían acelerar el deterioro de la ensalada una vez abierta.

A pesar de estos datos, el estudio rescata tres excepciones de marca blanca con un equilibrio correcto entre sabor, salud y precio: la ensalada César de Daylicious (Aldi) a 2,49 €, la César de Alipende (Ahorramás) a 2,65 € y la de pasta Daylicious Completa Roma a 2,85 €.

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Cabe destacar que es posible consultar el aporte nutricional y el grado de procesamiento de estas ensaladas en la aplicación ‘OCU Market’.