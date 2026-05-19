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Investigación oncológica

Una terapia activada con luz logra destruir las células más resistentes del cáncer de mama

El estudio del Iqac-Csic y el Vhir utiliza una forma modificada de la cloroquina que se activa mediante iluminación localizada

Vall d’Hebron instala el primer ciclotrón público de Catalunya para producir radiofármacos de alta precisión

Archivo - Probetas en una foto de archivo de Europa Press.

Archivo - Probetas en una foto de archivo de Europa Press. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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BARCELONA
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Un equipo del Instituto de Química Avanzada de Catalunya (Iqac) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) ha desarrollado una estrategia experimental basada en el uso de la luz para activar una forma de la cloroquina, lo que permite eliminar las células madre tumorales en modelos de ratón de cáncer de mama.

El trabajo, publicado en la revista 'ACS Chemical', ha contado con la colaboración del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir), ha informado el Csic en un comunicado este martes.

La autora del artículo e investigadora del Iqac-Csic, Laia Josa, ha apuntado que las llamadas 'cancer stem cells' constituyen una subpoblación "especialmente problemática", ya que son capaces de sobrevivir a los tratamientos convencionales y favorecer la recaída del tumor.

Para eliminarlas de forma selectiva, los investigadores han modificado químicamente la cloroquina, un medicamento utilizado para tratar la malaria y enfermedades autoinmunitarias que inhibe la autofagia, un proceso que los tumores utilizan para su desarrollo y supervivencia.

La molécula fue diseñada de forma que no tiene efecto en ausencia de luz, pero que, tras ser estimulada mediante iluminación, libera el fármaco activo y ejerce su acción sobre las células tumorales.

Ensayos en laboratorio y ratones

Los experimentos realizados 'in vitro' en modelos celulares de cáncer colorrectal y de cabeza y cuello han demostrado que, tras una iluminación de apenas unos segundos, la molécula activada impide la formación de estructuras tridimensionales conocidas como esferas tumorales, que representan un modelo enriquecido en células madre tumorales.

Como prueba de concepto, el equipo ha llevado a cabo ensayos de validación en modelos de ratón de cáncer de mama, en los que la molécula se administra directamente en el tumor y se activa mediante iluminación externa, utilizando dispositivos con LEDs que permiten focalizar y dirigir la luz.

Los resultados confirmaron que se produce la activación del compuesto cuando se aplica luz dentro del tumor, pero no en ausencia de iluminación, lo que refuerza el "potencial" de esta estrategia para actuar de forma localizada y reducir efectos secundarios en tejidos sanos.

Terapias más selectivas

Aunque el trabajo se encuentra en una fase inicial, los resultados abren la puerta al desarrollo de nuevas terapias más selectivas frente al cáncer.

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En la actualidad, el equipo trabaja en optimizar las moléculas para que puedan activarse con longitudes de onda más penetrantes, como la luz verde o roja, lo que "facilitaría su aplicación en tumores de mayor tamaño o más profundos".

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