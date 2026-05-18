Los españoles aislados en el Gómez Ulla podrán salir de sus habitaciones y recibir visitas si dan negativo a una segunda PCR

El Ministerio de Sanidad tiene previsto realizar este lunes una segunda PCR a los 13 españoles que dieron negativo y continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla al cumplirse una semana desde la realización de la primera prueba y de su confinamiento, tal como indica el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública para el seguimiento de las personas expuestas al brote de hantavirus del crucero MV Hondius.

Si el resultado vuelve a ser negativo, los españoles podrán comenzar a salir de sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran, utilizando equipos de protección individual y mascarillas. Asimismo, podrán empezar a recibir visitas externas.

Por el contrario, el paciente de 70 años que ha dado positivo al virus continuará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital, aunque evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García. Continuará en esta planta hasta su completa recuperación clínica.

Los contactos

Por otra parte, las dos mujeres de Barcelona y Alicante, que compartieron unas horas el avión de Johannesburgo a Países Bajos con una de las fallecidas por hantavirus, han resultado negativas en la cuarta PCR que se les ha realizado este fin de semana, por lo que también podrán empezar a recibir visitas de sus familiares desde este lunes, de acuerdo con las medidas de precaución establecidas en el protocolo.

Si la evolución continúa siendo favorable, no hay nada que lo contraindique y una nueva PCR vuelve a resultar negativa, el sábado 23 de mayo las dos mujeres podrán continuar la cuarentena en sus domicilios al cumplirse ya 28 días desde la fecha de exposición, que en su caso fue el pasado 25 de abril.