Aurelio Rojas, cardiólogo, explica dos maniobras sencillas para controlar palpitaciones y algunas taquicardias

Las palpitaciones y algunos episodios de taquicardia pueden generar preocupación inmediata, especialmente cuando el corazón comienza a latir de forma acelerada o irregular. En un reciente video difundido en Instagram, el divulgador y experto en salud Aurelio Rojas ha explicado dos maniobras sencillas que podrían ayudar a reducir la frecuencia cardíaca en determinados casos leves y puntuales.

"Controla tus palpitaciones o taquicardia con estas dos maniobras con evidencia científica que puedes hacer por ti mismo en casa", afirma Rojas al inicio de su explicación, en la que insiste en la importancia de actuar con calma cuando aparecen los primeros síntomas.

La primera técnica consiste en sumergir el rostro en agua muy fría o con hielo durante unos segundos. Según ha explicado, este estímulo activa el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, favoreciendo una disminución de la frecuencia cardíaca y ayudando a relajar el corazón.

“Esto va a hacer que se active el sistema nervioso parasimpático, el nervio vago, que se encarga de relajar el corazón y disminuir la frecuencia cardíaca”, señala el especialista durante el vídeo.

La maniobra de Valsalva, una técnica conocida para frenar ciertas taquicardias

La segunda recomendación compartida por Rojas es la conocida maniobra de Valsalva, utilizada también en determinados contextos médicos para intentar controlar algunas taquicardias supraventriculares.

El procedimiento consiste en realizar una inspiración profunda, llenar completamente los pulmones y, posteriormente, mantener el aire mientras se ejerce presión abdominal sin expulsarlo durante aproximadamente diez segundos.

"Tenemos que aguantar la respiración e intentar comprimir el abdomen sin expulsar el aire. Apretar muy fuerte y contar hasta 10 segundos", explica Rojas durante el vídeo.

Tras ese esfuerzo, el aire debe expulsarse rápidamente. "Cuando lleguemos a 10, tenemos que expulsar todo el aire lo más rápido posible, y esto suele controlar la mayor parte de las palpitaciones e incluso algunas taquicardias", añade.

Pese a ello, el divulgador insiste en que existen situaciones en las que no debe demorarse la atención médica. "Si en algún momento comienzas a sentir síntomas como dolor en el pecho, dificultad respiratoria o sensación de que vas a perder el conocimiento junto con tus palpitaciones, tienes que consultar lo antes posible", advierte.

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Los especialistas recuerdan que las alteraciones del ritmo cardíaco pueden tener causas muy diversas, desde estrés o ansiedad hasta patologías cardiovasculares que requieren diagnóstico y seguimiento profesional. Por ello, aunque estas maniobras puedan resultar útiles de forma puntual, recomiendan consultar con un médico si los episodios son repetidos, intensos o generan preocupación.