José Abellán, cardiólogo: "Cuando haces ejercicio, unas hormonas tienen un efecto positivo en todo tu cuerpo"
El experto expone que el cuerpo es un sistema muy complejo, perfectamente entrelazado y el ejercicio físico lo equilibra y por eso es tan bueno
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Existen ya miles de explicaciones científicas que defienden que hacer deporte debería ser una parte obligatoria de nuestra rutina diaria. Ya se han expuesto todos sus beneficios y todos conocemos la importancia de realizar actividades deportivas, pero José Abellán ha decidido ir un paso más allá y explicar cómo el deporte afecta positivamente a nuestras hormonas.
José Abellán es cardiólogo y divulgador de conocimientos sobre salud. Compagina su trabajo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena con la difusión y concienciación en salud en las redes sociales, con un lenguaje sencillo y claro, acercando la medicina y la salud a sus 54 mil seguidores.
En uno de sus últimos vídeos, ha decidido exponer las diferentes hormonas y proteínas que genera nuestro cuerpo cuando realizamos deporte, para demostrar que todo está conectado.¿Por qué es importante entrenar para tu propia salud y qué le pasa a tu cuerpo cuando realizas actividad física?
Hormonas por todo el cuerpo
El cardiólogo empieza explicando la base de todos los beneficios que obtiene nuestro cuerpo: "Cuando haces ejercicio, tu cuerpo se llena de unas proteínas y moléculas que aparecen en tu circulación, que son hormonas y se llaman 'exerquinas' y tienen un efecto positivo en todo tu cuerpo".
En primer lugar, habla de que "en tu cerebro el factor neurotrófico cerebral te protege frente al deterioro cognitivo y es muy beneficioso". En este apartado, Abellán recalca el factor neurotrófico cerebral (BDNF), que es una proteína que ayuda a las neuronas a crecer, conectarse y funcionar mejor. El ejercicio físico en este caso es muy relevante porque aumenta sus niveles mejorando la salud mental, la concentración y protegiendo el cerebro frente a enfermedades como el Alzheimer.
Factor de crecimiento fibroblástico 21
Luego explica que "en tu corazón, el llamado factor de crecimiento fibroblástico 21 [FGF21] mejora tu presión arterial y favorece la función de tus vasos sanguíneos". En este caso menciona esta hormona conocida por ayudar al cuerpo a usar grasas y azúcares como fuente de energía y su relación directa con el deporte se debe a que su producción aumenta con la actividad física.
También expone que "en tu tejido adiposo una hormona llamada 'adiponectina' promueve la quema de grasa y aumenta la sensibilidad a la insulina". La realización de actividad física hace que los niveles de esta hormona se eleven y con esto ayuda a regular el metabolismo de la glucosa y ácidos grasos.
Disminuir la inflamación
Además, argumenta que "en tu metabolismo, hormonas como el 'GLP-1' o el 'ácido beta aminoisobutírico' sabemos que disminuyen mucho la inflamación, algo muy positivo". El deporte libera y estimula la acción de estas moléculas que mejoran el control del azúcar, aumentan la saciedad y favorecen la quema de grasa.
Para finalizar con su detallada explicación, Abellán evidencia la conexión que existe entre la mayor parte de órganos de nuestro cuerpo: "lo mejor es que muchas de estas sustancias se producen en unos órganos y luego tienen su efecto en otros. El cuerpo es un sistema muy complejo, perfectamente entrelazado y el ejercicio físico lo equilibra y por eso es tan bueno".
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