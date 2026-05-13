El chemsex, una "prioridad" para el Gobierno "en la futura Estrategia Nacional de Adicciones"

El jefe de Servicio de la Subdirección General de Coordinación de Programas de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carlos Belmar Ramírez, ha subrayado que el chemsex "es una prioridad en la futura Estrategia Nacional de Adicciones", ya que es "una realidad compleja y cambiante".

En la misma "conviven el placer, el deseo y la sociabilidad con importantes riesgos para la salud física, mental y social", ha indicado con motivo de su participación en la jornada 'Chemsex, solo química', organizada por la Comisión de Intervención de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, en la que han intervenido profesionales de distintos ámbitos.

Así, Belmar Ramírez ha defendido que, desde la salud pública, es necesario "sostener esa complejidad", no centrándose únicamente en la vigilancia de riesgos, "sino comprendiendo los contextos y acompañando a las personas desde el respeto, la dignidad y la autonomía". También, ha insistido en la relevancia de "evitar respuestas criminalizadoras y de trabajar de forma coordinada entre Administraciones, entidades sociales, profesionales y personas usuarias".

Usos sexualizados de las drogas

Todos los participantes han reivindicado, a juicio de la organización, "la necesidad de reforzar la coordinación entre recursos sociales y sanitarios para mejorar la respuesta al fenómeno del chemsex y otros usos sexualizados de drogas". Además, la vicepresidenta de UNAD, Elisabeth Ortega, ha destacado la importancia de abordar el chemsex "con rigor, sin simplificaciones y desde una perspectiva de salud pública".

Por ello, apuesta "por modelos de intervención centrados en los derechos, la reducción de riesgos y el acompañamiento". Junto a ello, ha ahondado en la necesidad de "construir respuestas eficaces, humanas y no estigmatizantes, que no se limiten al consumo de sustancias e incorporen también factores sociales y emocionales, como el aislamiento, el estigma asociado al VIH, la LGTBIfobia o determinadas situaciones de exclusión y malestar psicológico".

Los usos sexualizados de drogas "muchas veces" no encontraban "un encaje claro ni en los recursos tradicionales de atención a las adicciones ni en otros dispositivos sanitarios o sociales", ha explicado, por su parte, el miembro de la Comisión de Intervención de esta entidad, José Luis Rabadán, mientras que el consultor y formador Raúl Soriano ha afirmado que "no todos los usos sexualizados de drogas son chemsex".

Otros contextos

Según ha declarado, "también existen otros contextos de consumo sexualizado de sustancias relacionados con parejas, prostitución, clubs de intercambio de parejas o consumo vinculado a la pornografía". No obstante, ha señalado que el chemsex se da "principalmente entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, con el objetivo de mantener, intensificar o prolongar las relaciones sexuales durante largos periodos de tiempo".

En este contexto, ha explicado que "entre las sustancias más asociadas a esta práctica se encuentran la mefedrona, el GHB/GBL y la metanfetamina, además de otras como cocaína, ketamina, alcohol o popper, frecuentemente en situaciones de policonsumo". Por otra parte, los intervinientes en este evento han alertado de "la reaparición de problemáticas vinculadas al consumo inyectado, las sobredosis o los abscesos", y han advertido de "graves impactos físicos, psicológicos y sociales que pueden derivarse de estas prácticas".

Así, han destacado que "España se encuentra entre los países europeos con mayor prevalencia de chemsex, según la encuesta europea 'online' para hombres que tienen sexo con hombres (EMIS)". Por último, en esta cita se han evidenciado datos como el de que "la red de atención a las adicciones de Madrid ha pasado de atender 54 demandas relacionadas con chemsex en 2017 a 912 en 2025".