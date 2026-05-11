Los enfermeros son "quienes mejor entienden el equilibrio entre ciencia y humanidad", según una especialista

La directora asistencial corporativa y de Investigación del grupo sanitario Quirónsalud, la doctora Cristina Caramés, ha indicado que los enfermeros son "quienes mejor entienden el equilibrio entre ciencia y humanidad", en los cuales es necesario apoyarse para hacer "real" un modelo "donde el valor no se mide solo en resultados clínicos, sino en la experiencia, la seguridad y el bienestar" que se logra "para cada paciente".

"La transformación del sistema sanitario avanza" en ese sentido, ha indicado en la clausura de las 'Jornadas de Cuidados Asistenciales' de esta entidad, evento en el que se han presentado un centenar de trabajos elaborados por profesionales de la misma, entre trabajos científicos, proyectos de gestión, casos clínicos, experiencias sanitarias e infografías.

Así, en esta cita, en la que han participado cerca de 200 profesionales, se ha vuelto a poner de manifiesto "el papel determinante de los profesionales de Enfermería en la reinvención, transformación y humanización del cuidado asistencial", han indicado desde su organización, al tiempo que han subrayado "la necesidad de seguir trabajando en un cambio de paradigma que sitúe al paciente en el centro".

"La humanización de la atención y de los cuidados asistenciales implica incorporar en la práctica diaria todas las dimensiones que afectan al bienestar de los pacientes, teniendo en cuenta no solo parámetros físicos, sino también sociales y emocionales de cada persona, en pro de la mejor experiencia de paciente", ha explicado la directora corporativa de Enfermería de Quirónsalud, María Victoria Crespo.

Un total de 10.300 profesionales de enfermería del Grupo Quirónsalud

A juicio de esta última, "los ejemplos recogidos a lo largo de estas jornadas se plasman en el día a día de los más de 10.300 profesionales de Enfermería del Grupo Quirónsalud y ponen de manifiesto su papel determinante en un modelo de Medicina basada en valor para el paciente".

Además, en este evento se ha ahondado en el proyecto 'Scribe', puesto en marcha por este grupo sanitario a finales de 2024 "para impulsar un modelo de atención más personalizado, transparente y centrado en las personas". "Con más de cinco millones de consultas médicas atendidas mediante esta herramienta, llega ahora a Enfermería en consultas externas y ya se está trabajando para llevarlo a hospitalización, Urgencias y quirófano", han explicado.

"También la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a los cuidados, los nuevos roles enfermeros o la investigación en Enfermería protagonizaron una mesa centrada en la reinvención de la práctica clínica conforme a los nuevos modelos de atención", han señalado desde esta entidad, tras lo que han manifestado que "se han dado a conocer diferentes iniciativas destinadas a conseguir la excelencia en los cuidados en un nuevo ecosistema sanitario, como el proyecto de desarrollo profesional para Enfermería en todos los hospitales del Grupo, enfocado en el avance, formación y evaluación de competencias".

"Este programa, que nace como la respuesta a la apuesta de Quirónsalud como compañía por el desarrollo profesional en Enfermería, tiene por objeto reconocer la trayectoria profesional y fomentar el desarrollo continuo de los profesionales de todos los centros del Grupo", ha señalado el mismo, al tiempo que ha declarado que "itinerarios formativos, cursos de experto y másteres universitarios propios" refuerzan su "compromiso" con "la formación continua" de los profesionales.

En esta línea, ha puesto en valor "los diferentes programas de becas en marcha", dirigidos "tanto a personal asistencial como no asistencial, divididos en tres categorías: auxiliares, técnicos superiores de imagen diagnóstica y graduados en Enfermería, con más de 300 inscritos". "A esto se une la incorporación de la nueva figura Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) en áreas como Oncología, Pediatría, Cuidados Paliativos, Urgencias o quirófano, fruto de los programas de postgrado impulsados", ha especificado.

Palmarés

Por último, se han dado a conocer los ganadores de los diferentes premios, "dirigidos a potenciar el desarrollo profesional en tres categorías independientes y consistentes en una estancia formativa de tres días en los hospitales del Grupo en Colombia o en los de Fresenius Helios en Alemania", han proseguido desde este.

Así, el 'Premio a la mayor innovación' ha sido para el 'proyecto matIA: innovación en control de instrumental quirúrgico mediante IA', de la miembro del Hospital Quirónsalud Málaga, Lucía Ruiz Castelló; mientras que el de 'Resultados en salud' ha reconocido el trabajo 'SENSE: programa multicéntrico de sensibilización, detección precoz y continuidad asistencial en salud mental infanto-juvenil desde el entorno escolar', de la integrante del madrileño Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, Marta Ruiz Hernández.

Por su parte, el galardón a la 'Experiencia de Paciente' ha sido para la comunicación 'Efectividad de una intervención enfermera dirigida al autocuidado y promoción de la salud en pacientes postquirúrgicos: resultados del proyecto ACTÍVATE', del miembro del Hospital Quirónsalud A Coruña, Daniel Ferreño López.

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Por último, se ha dado a conocer la comunidad de personas cuidadoras puesta en marcha por la Fundación Quirónsalud, "dirigida a todos los pacientes y sus cuidadores en el territorio nacional con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras a través de recursos y herramientas tales como ayudas al cuidado, trámites, información, actividades de respiro o recursos de formación, entre otras, y cómo pequeños gestos del día a día pueden marcar la diferencia".