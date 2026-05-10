Análisis con más de 300.000 personas
Aurelio Rojas, cardiólogo: "Las personas que consumen chocolate negro más de una vez por semana tienen hasta un 8% menos riesgo de un infarto, según un estudio"
El experto asegura que tomar chocolate negro rico en cacao con moderación puede ayudar a proteger la salud del corazón
Aurelio Rojas, cardiólogo, aclara las dudas de si el chocolate es malo para el corazón: "Cuanto más porcentaje de cacao..."
Cuidar la salud cardiovascular se ha convertido en una de las principales preocupaciones de millones de personas. Mantener una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico y reducir el consumo de productos ultraprocesados son algunas de las recomendaciones más repetidas por los especialistas para prevenir enfermedades relacionadas con el corazón.
Una reciente investigación publicada en la revista científica European Journal of Preventive Cardiologyha revelado una noticia que podría alegrar a los amantes del cacao: consumir chocolate negro más de una vez por semana podría reducir el riesgo de sufrir un infarto.
El estudio, que analizó datos de más de 336.000 personas, concluyó que quienes consumían chocolate negro regularmente presentaban hasta un 8% menos de riesgo de padecer un ataque cardíaco en comparación con quienes no lo consumían.
El cardiólogo Aurelio Rojas asegura en su vídeo: "Las personas que consumían chocolate negro más de una vez por semana tenían hasta un 8% menos riesgo de un infarto".
Según el especialista, el principal beneficio se encuentra en el cacao: "Hablamos del chocolate negro rico en cacao, porque el cacao contiene flavonoides y polifenoles capaces de mejorar la función de nuestras arterias, reducir la inflamación y aumentar la producción de óxido nítrico, una molécula clave para proteger nuestro corazón".
El cacao y sus efectos en el corazón
Además de reducir el riesgo cardiovascular, diferentes investigaciones han mostrado efectos positivos sobre otros factores relacionados con la salud cardíaca. Aurelio Rojas destaca que "en algunos estudios también se ha observado mejor control de la presión arterial, menor oxidación del colesterol LDL, el malo".
Los expertos recomiendan optar por chocolates con una concentración de cacao de entre el 70% y el 85%, evitando aquellos con exceso de azúcar y grasas añadidas. Sobre el consumo adecuado, Rojas aconseja "consumirlo con moderación, no más de 10 gramos al día".
La investigación vuelve a poner el foco en la importancia de la alimentación y los hábitos saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares. Como concluye el propio especialista: "Buenas noticias, porque, oye, un pequeño placer también puede ayudar a tu corazón".
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