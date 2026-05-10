Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Las amneas del sueño provocan cansancio constante y dolores de cabeza"

Una parte de la población relaciona los ronquidos con el sueño profundo o como un indicativo de que alguien está durmiendo bien. Y aunque roncar de vez en cuando no es un problema, cuando es frecuente, intenso o intermitente durante las noches es una señal de advertencia y así lo explica la experta Nuria Roure.

Nuria Roure es una psicóloga doctorada en medicina del sueño con más de 20 años de experiencia que lleva más de 10.000 pacientes ayudados. Además, usa sus redes sociales para divulgar sobre temas relacionados con el sueño, ayudando a sus seguidores con consejos para mejorar su salud.

En uno de sus últimos vídeos ha decidido ahondar en los ronquidos y en como pueden ser una señal de aviso de problemas graves como la amnesia. Para empezar, la psicóloga explica que "el ronquido no es más que el ruido que hace el aire al entrar y salir por un sitio estrecho que conlleva algo de dificultad. En algunos casos esta vía respiratoria no solo se estrecha sino que llega a cerrarse del todo y ahí es donde hablamos de apnea del sueño. Una apnea es una parada respiratoria, durante unos segundos o incluso minutos el aire deja de pasar".

¿A qué afectan las apneas del sueño?

Una vez introducido el término apneas del sueño, explica como pueden afectar a nuestras vidas: "Esto puede afectar al día siguiente a nuestra energía, a nuestro estado de ánimo, nuestra concentración, nuestra memoria y a nuestra regulación emocional. Por lo tanto, no es solo dormir mal, es que no nos estamos recuperando y pagamos todas las consecuencias al día siguiente".

También explica por qué con las apneas es imposible descansar bien: "Cuando estás durmiendo, tu cuerpo debería estar en reposo, pero cuando aparece una apnea, el nivel de oxígeno empieza a bajar y el cerebro lo detecta, que te estás ahogando, y entonces activa una pequeña alarma, quiere protegerte y crea un pequeño despertar para que vuelvas a tensar los músculos del cuello y puedas volver a respirar con normalidad; no te despierta del todo, pero sí lo suficiente como para tensar esa musculatura".

Sueño fragmentado

De esta manera se consigue reactivar la respiración. Y estos pequeños despertares rompen nuestro sueño en múltiples ocasiones, aunque no lo recordamos. Muchas personas piensan que duermen toda la noche pero en realidad su sueño se está fragmentando y no llegan bien a las fases profundas del sueño. Esto hace que se pueda consolidar el descanso porque el cerebro no puede desconectar del todo y eso a la larga tiene consecuencias.

Según la experta, algunos síntomas de estas apneas son: "un cansancio constante, dolores de cabeza al despertar, la boca seca, la somnolencia durante el día, irritabilidad o incluso también falta de concentración. La gente lo atribuye a otras cosas como el estrés, el trabajo y la edad, pero muchas veces el origen está en la noche. Muchas veces quien detecta esto no es la persona, sino la pareja, el compañero de cama quien observa esos ronquidos fuertes, esos silencios largos durante la noche y luego esa respiración brusca, y esto es muy característico de las apneas".

Factores que aumentan la apnea

También explica que el sobrepeso, el consumo de alcohol por la noche, el consumo de psicofármacos, el estrés elevado, cambios hormonales y la estructura de las vías respiratorias, que suele heredarse de los padres, son algunos de los principales factores que pueden aumentar mucho más la probabilidad de generar apneas del sueño.

Finalmente, advierte que "dormir no es lo mismo que descansar; puedes dormir muchas horas y que no sea un sueño reparador porque el problema no es el tiempo, sino que es la calidad de ese tiempo de sueño. No se trata tampoco de alarmarse pero sí de observar: si hay ronquidos intensos, pausas en la respiración, cansancio o somnolencia al día siguiente es importante valorarlo con expertos".