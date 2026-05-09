José Abellán, cardiólogo: "Cuando haces ejercicio aparecen unas hormonas que tienen un efecto positivo en todo tu cuerpo"

Existen ya miles de explicaciones científicas que defienden que hacer deporte debería ser una parte obligatoria de nuestra rutina diaria. Ya se han expuesto todos sus beneficios y todos conocemos la importancia de realizar actividades deportivas, pero José Abellán ha decidido ir un paso más allá y explicar cómo el deporte afecta positivamente a nuestras hormonas.

José Abellán es cardiólogo y divulgador de conocimientos sobre salud. Compagina su trabajo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena con la difusión y concienciación en salud en las redes sociales, con un lenguaje sencillo y claro, acercando la medicina y la salud a sus 54 mil seguidores.

En uno de sus últimos vídeos, ha decidido exponer las diferentes hormonas y proteínas que genera nuestro cuerpo cuando realizamos deporte, para demostrar que todo está conectado.¿Por qué es importante entrenar para tu propia salud y qué le pasa a tu cuerpo cuando realizas actividad física?

Hormonas por todo el cuerpo

El cardiólogo empieza explicando la base de todos los beneficios que obtiene nuestro cuerpo: "Cuando haces ejercicio, tu cuerpo se llena de unas proteínas y moléculas que aparecen en tu circulación, que son hormonas y se llaman 'exerquinas' y tienen un efecto positivo en todo tu cuerpo".

En primer lugar, habla de que "en tu cerebro el factor neurotrófico cerebral te protege frente al deterioro cognitivo y es muy beneficioso". En este apartado, Abellán recalca el factor neurotrófico cerebral (BDNF), que es una proteína que ayuda a las neuronas a crecer, conectarse y funcionar mejor. El ejercicio físico en este caso es muy relevante porque aumenta sus niveles mejorando la salud mental, la concentración y protegiendo el cerebro frente a enfermedades como el Alzheimer.

Factor de crecimiento fibroblástico 21

Luego explica que "en tu corazón, el llamado factor de crecimiento fibroblástico 21 [FGF21] mejora tu presión arterial y favorece la función de tus vasos sanguíneos". En este caso menciona esta hormona conocida por ayudar al cuerpo a usar grasas y azúcares como fuente de energía y su relación directa con el deporte se debe a que su producción aumenta con la actividad física.

También expone que "en tu tejido adiposo una hormona llamada 'adiponectina' promueve la quema de grasa y aumenta la sensibilidad a la insulina". La realización de actividad física hace que los niveles de esta hormona se eleven y con esto ayuda a regular el metabolismo de la glucosa y ácidos grasos.

Disminuir la inflamación

Además, argumenta que "en tu metabolismo, hormonas como el 'GLP-1' o el 'ácido beta aminoisobutírico' sabemos que disminuyen mucho la inflamación, algo muy positivo". El deporte libera y estimula la acción de estas moléculas que mejoran el control del azúcar, aumentan la saciedad y favorecen la quema de grasa.

Para finalizar con su detallada explicación, Abellán evidencia la conexión que existe entre la mayor parte de órganos de nuestro cuerpo: "lo mejor es que muchas de estas sustancias se producen en unos órganos y luego tienen su efecto en otros. El cuerpo es un sistema muy complejo, perfectamente entrelazado y el ejercicio físico lo equilibra y por eso es tan bueno".