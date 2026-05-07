Workshop Internacional
Expertos en paliativos defienden abordar la vertiente "existencial" más allá del dolor físico
Señalan las necesidades "multidimensionales" de los pacientes en un encuentro en UIC Barcelona
Expertos de distintas disciplinas implicadas en los cuidados paliativos han coincidido en que, más allá del dolor físico, también se debe poner el foco en la vertiente psicológica, social y "existencial o espiritual".
Es una de las cuestiones abordadas en el 12 Workshop Internacional de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona, que ha servido para compartir avances recientes y recursos prácticos en el ámbito, y en el que los especialistas han apostado por abordar las necesidades "multidimensionales" de los pacientes, informa UIC Barcelona en un comunicado de este jueves.
La investigadora de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) Everlien de Graaf ha destacado en su ponencia que la fase terminal en los pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada es "menos evidente que en otras enfermedades", por lo que es más difícil de identificar.
Durante la ponencia, De Graaf ha insistido en la necesidad de coordinar las distintas disciplinas sanitarias y sociales como medicina, enfermería, psicología y trabajo social, entre otras, para "ayudar al paciente y a su entorno a comprender la enfermedad y anticiparse a futuras complicaciones".
Asimismo, ha recomendado tener en cuenta aspectos derivados de la enfermedad como el impacto psicológico, la frustración y el miedo y la ansiedad; el impacto sociofinanciero, los cambios en el estilo de vida de la persona y la continuidad de los cuidados, y el impacto espiritual o existencial, "como preguntarse por el sentido de la vida".
WeCare
La investigadora es la líder del proyecto europeo Raphael, que pretende mejorar la atención paliativa a pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada y en el que participan investigadores de la Cátedra WeCare.
La jornada ha contado con la intervención de la directora de la Cátedra WeCare de UIC Barcelona, Cristina Monforte, que ha explicado que el objetivo de la cátedra es "aportar conocimiento clínico que mejora la atención y la calidad de vida de los pacientes".
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