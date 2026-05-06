Aurelio Rojas, cardiólogo: "La dieta mediterránea es una de las que más beneficios aporta a nuestra salud"

La dieta mediterránea vuelve a ser protagonista en redes. El cardiólogo Aurelio Rojas sitúa este estilo de alimentación como uno de los más saludables del mundo y elogia el uso del aceite de oliva y la apuesta por alimentos naturales.

El cardiólogo Aurelio Rojas es uno de los médicos más virales en redes sociales. Se dedica a subir vídeos divulgando sobre alimentación, suplementación y diferentes contenidos informativos acerca de la salud de nuestro cuerpo y sobre todo la cardiovascular en su perfil, donde cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram.

En una de sus últimas publicaciones ha explicado cómo la dieta mediterránea es una de las dietas más sanas y de qué se compone. "Quizás la dieta del corazón sea una dieta más sencilla que todo lo que queremos proponer o nos gustaría, porque muchas veces tenemos tendencia a pensar que algo muy difícil, complejo y especial es mucho mejor y no es la realidad", explica Rojas.

Dieta mediterránea

El doctor presenta la dieta mediterránea como una de las más antiguas y destacadas: "Hay una dieta que tomamos todos nosotros y que lleva miles de años tomándose en nuestro territorio y alrededor que es la dieta mediterránea y es una dieta lo más natural posible".

Además, expone que esta dieta está compuesta de "comida hecha en casa, comida del campo y los alimentos lo más naturales posible y frescos". También explica que la dieta mediterránea es una de las que más beneficios aporta a nuestra salud: "es la dieta que más beneficios ha demostrado no solo para el corazón sino para la salud en general, para el cerebro y para la longevidad".

Finaliza su explicación hablando de la longevidad: "Donde están las personas con mayor esperanza de vida, uno de ellos es la cuenca del Mediterráneo y eso tiene que ser por algo, porque comemos comida muy parecida".

Estudio del 'Orden Mundial'

Rojas hace referencia a un estudio realizado por el 'Orden Mundial' que ejecuta un mapa de la esperanza de vida en la Unión Europea. Aunque el estudio sea del 2024, se puede observar como los países del sur de Europa, es decir los que están tocando el mar Mediterráneo, tienen más esperanza de vida que los demás.

Además, el propio estudio asegura que "es especialmente destacable en Europa, dónde España e Italia acogen las regiones más longevas del espacio comunitario. Además de ser países con un alto desarrollo y una sanidad pública accesible, la dieta mediterránea juega un papel esencial frente a los países europeos del norte o este".

Rojas también explica que esta dieta se destaca por usar aceite de oliva virgen extra como principal grasa; prioriza frutas, verduras, legumbres y frutos secos; incluye pescado frecuente, especialmente azul; aporta proteínas de calidad como huevos, lácteos, algo de carne; utiliza cereales integrales; reduce al mínimo los ultraprocesados y azúcares; y promueve actividad física y vida social activa.