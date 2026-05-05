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Alerta científica

Expertos advierten de la proliferación de productos 'antirradiación' sin base científica

El CCARS denuncia la comercialización de dispositivos sin eficacia demostrada que pueden generar desinformación y un gasto innecesario

Imagen de la infografía publicada por CCARS.

Imagen de la infografía publicada por CCARS. / CCARS

Europa Press

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El Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) ha advertido sobre la creciente comercialización de productos que aseguran reducir o neutralizar los efectos de las radiofrecuencias, tales como adhesivos, dispositivos portátiles o accesorios para teléfonos móviles, sin respaldo científico verificable.

Según el organismo, muchas de estas afirmaciones "carecen de estudios rigurosos, reproducibles y avalados" por la comunidad científica internacional y, en numerosos casos, los mensajes publicitarios utilizan un lenguaje técnico ambiguo o referencias parciales a investigaciones que "no sustentan las conclusiones que se comunican al público".

Desinformación y percepción del riesgo

El CCARS subraya que esta práctica no solo contribuye a la difusión de desinformación en un ámbito especialmente sensible como la salud, sino que puede generar una percepción distorsionada del riesgo real asociado a las radiofrecuencias. "Esta percepción errónea puede derivar en decisiones poco informadas por parte de los consumidores", añade.

Además, el organismo alerta del impacto económico de este fenómeno, ya que la adquisición de productos sin eficacia demostrada supone un "gasto innecesario" para los ciudadanos, que pueden verse influenciados por "mensajes alarmistas o promesas de protección no fundamentadas".

Llamamiento a la vigilancia

El CCARS recuerda que los niveles de exposición a radiofrecuencias en entornos cotidianos están regulados por normativas nacionales e internacionales basadas en criterios científicos, y que los organismos competentes realizan evaluaciones continuas sobre sus posibles efectos en la salud.

En este contexto, la entidad insiste en la importancia de recurrir a fuentes fiables y contrastadas antes de tomar decisiones relacionadas con la salud, al tiempo que hace un llamamiento a las autoridades competentes para reforzar la vigilancia sobre este tipo de comunicaciones comerciales y evitar prácticas potencialmente engañosas.

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Finalmente, el CCARS recomienda a los consumidores mantener una "actitud crítica" ante afirmaciones extraordinarias que no vayan acompañadas de evidencia científica sólida, especialmente cuando implican la compra de productos cuya eficacia no ha sido demostrada.

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