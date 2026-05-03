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Transmitido por ratones

Qué es el hantavirus, la rara enfermedad que ha causado tres muertos en un crucero y mató a la esposa de Gene Hackman

Se han registrado, por el momento, tres personas fallecidas en un crucero por el Atlántico a causa de esta enfermedad

Betsy Arakawa, la mujer del actor Gene Hackman, también falleció a causa de este virus mortal transmitido por ratones

Vista aérea del crucero MV Hondius frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. A 3 de mayo de 2025.

Vista aérea del crucero MV Hondius frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. A 3 de mayo de 2025. / AFP

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Tres personas han muerto después de declararse un foco de hantavirus en un crucero por el Atlántico que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde. Existen numerosos tipos de hantavirus. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".

El hantavirus fue foco de interés en marzo de 2025, cuando saltó la noticia de que la mujer de Gene Hackman, Betsy Arakawa, había fallecido a causa de un síndrome pulmonar de hantavirus, un virus potencialmente mortal transmitido por ratones.

Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente

El síndrome pulmonar por Hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.

Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.

Síntomas

Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.

Se presenta con síntomas generales como:

  • fiebre
  • malestar general
  • y dolores musculares

La mitad de los pacientes pueden experimentar:

  • dolor abdominal
  • cefalea
  • nauseas
  • y vómitos

A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.

Consejos para evitar el contagio

Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan:

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  • Evitar tocar a los roedores vivos o muertos y sus madrigueras o nidos,
  • Guardar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores,
  • Evitar el almacenamiento de equipajes y otros materiales en el suelo,
  • Avisar inmediatamente al servicio de mantenimiento del parque si se detectan signos de presencia de roedores, incluyendo restos de orina o heces,
  • No acampar o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en aquellas áreas cercanas al hábitat natural de los roedores,
  • No dormir directamente sobre el suelo. Usar aislantes o tiendas de campaña,
  • Eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores.

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