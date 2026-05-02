Una odontóloga lo advierte: beber con pajita puede dañar tus dientes y provocar arrugas

Hay cosas que hacemos diariamente y que quizás pensamos que no suponen un riesgo para nuestra salud, o no conocemos el impacto negativo que tienen sobre nuestro cuerpo. Este es el caso de beber usando pajitas, ya que, según los expertos, es dañino para la salud bucal.

Una de las primeras personas en alertar sobre esto fue la divulgadora en redes y odontóloga Isabel Solsona. En su cuenta de TikTok, advierte de las tres cosas que, como odontóloga, jamás hace. Y sí, justamente la primera de ellas es beber con pajita.

Arrugas alrededor de la boca

Según esta experta, beber con pajita rompe el colágeno a través de tus labios y provoca la aparición de líneas finas y arrugas alrededor de la boca. Además, explica que siempre que decide usar una pajita, la coloca hacia un lado de su boca para prevenir esta situación.

En el vídeo que ha publicado, también alerta de cómo fumar reseca la boca y aumenta el número de bacterias que se generan en ella. Además, aumenta el riesgo de caries, de problemas en las encías y también hace que aparezcan arrugas alrededor de la boca. Finalmente, se muestra en contra de usar pastas de dientes blanqueantes, ya que son abrasivas y, lejos de blanquear los dientes, los ponen más amarillos.

Niños que beben con pajita

A esta información se suman las clínicas dentales Bocaboca con un comunicado publicado en 2022. En él explican cómo, en los niños, beber de esta manera puede causar hinchazón, gases y dolor abdominal. También puede causar deformaciones leves en la mandíbula, hace crecer el riesgo de que los dientes se deterioren más rápido y hay mayor riesgo de caries en los dientes frontales.

Otra clínica dental, en este caso la Sonia Colvée, también publicó en 2020 un aviso sobre este tema. Según esta clínica: "Cuando bebemos con pajita, estamos favoreciendo la erosión de nuestras piezas dentales, un efecto similar al que produce retener el líquido de una bebida en el interior de la boca. La razón de este deterioro prematuro está relacionada con el tiempo que entra en contacto el líquido consumido con nuestro esmalte dental, así como el pequeño impacto que produce sobre las piezas dentales cuando es arrastrado con la fuerza de la pajita hacia una zona particular de la boca, concentrando la erosión".

Por tanto, hay que tener mucho cuidado con algunas costumbres que tenemos porque pueden generarnos muchos problemas. En este caso es recomendable evitar beber con pajita; aunque si no hay alternativa, es importante usarla por los lados de nuestra boca.