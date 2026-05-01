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Salud

Chloe Thomas, coach nutricional, revela por qué hay personas que no adelgazan: "El metabolismo se ralentiza y dificulta la pérdida de peso"

Es imprescindible mantener un estilo de vida saludable

Francis Holway, experto en nutrición: "Lo más importante es gastar calorías aparte del gimnasio"

Chloe Thomas, coach nutricional: &quot;El metabolismo se ralentiza y dificulta la pérdida de peso&quot;

Chloe Thomas, coach nutricional: "El metabolismo se ralentiza y dificulta la pérdida de peso" / Youtube

Andrea Riera

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Hacer deporte y llevar una dieta equilibrada es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a conservar el peso ideal, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la salud mental, entre muchos otros beneficios.

Son muchas las personas que desean perder peso y, para lograrlo, aumentan su actividad física. Sin embargo, combinar el ejercicio con una alimentación adecuada, un buen descanso y hábitos constantes es fundamental para obtener resultados duraderos.

Hace un tiempo, la coach nutricional británica Chloe Thomas reveló en 'The Sun' algunos de los motivos por los que algunas personas no adelgazan por más que lo intentan.

La experta explicó que, aunque la mayoría de las veces se reduce la ingesta de calorías y se aumenta el ejercicio, no siempre ofrece buenos resultados, y puede deberse a una adaptación metabólica: "El metabolismo se ralentiza en respuesta a la disminución de la ingesta calórica, lo que dificulta la pérdida de peso o el mantenimiento a largo plazo".

Thomas también comentó que cada cuerpo tiene una especie de peso de referencia base con el que "funciona de forma óptima", y que el metabolismo suele resistirse a desviarse demasiado de ese punto.

En general, se recomienda que los hombres consuman unas 2.500 kcal diarias y las mujeres alrededor de 2.000 kcal, aunque la coach señala que estas cifras no siempre son adecuadas, ya que dependen de factores como la edad, el peso, la altura o el nivel de actividad física.

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Además, Thomas advierte que muchas personas cometen el error de centrarse únicamente en el ejercicio cardiovascular, dejando de lado el entrenamiento con pesas, cuando este último puede ser especialmente beneficioso para aumentar la masa muscular, acelerar el metabolismo y favorecer una pérdida de peso más efectiva.

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