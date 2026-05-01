El experimento de 30 días sin redes sociales: "Sueño más reparador, menos ansiedad y mayor claridad mental"

El gran proceso de digitalización por el que ha pasado nuestra sociedad en los últimos años nos ha llevado a pasar demasiado tiempo frente a las pantallas. El principal elemento que nos mantiene horas y horas frente a nuestros dispositivos electrónicos son las redes sociales. En un reciente estudio se expone que bastan 30 días para desintoxicarse de esta adicción.

Recientemente, en la página web 'Real Simple', han publicado un artículo donde explican qué le ocurre al cerebro cuando dejas las redes sociales durante 30 días. Según afirma el Dr. Michael S. Valdez, director médico de Detox California, "con menos estímulos de las redes sociales y nuestros teléfonos inteligentes, el cerebro tiene más espacio para procesar pensamientos y experiencias de la vida cotidiana".

Amy Morin, trabajadora social clínica, psicoterapeuta y autora de 'The Mental Strength Playbook', compara las redes sociales con las apuestas: "Tu cerebro libera dopamina cuando recibes una recompensa, pero también cuando la anticipas. Este sistema de recompensas variables, en el que a veces recibes 'likes' y a veces no, hace que tu cerebro vuelva a buscar más, igual que ocurre con los juegos de azar".

La dopamina que generan los 'likes'

Danielle B. Wald, fundadora y psicoterapeuta de 'Integrative Psychological Services', también comparte esta visión: "Piensa en la buena sensación que te produce ver un nuevo 'like' en Instagram o un mensaje divertido de un amigo. Ese subidón de ánimo es tu sistema dopaminérgico haciendo su trabajo. Con el tiempo, tu cerebro empieza a aprender".

Entrando ya en materia, según Morin, esta reducción del uso de las redes sociales es más difícil que adquirir un nuevo hábito, ya que se está luchando contra una adicción que nosotros mismos nos hemos creado. Y aunque quizás no baste con 30 días para cambiar este hábito, puedes sentar las bases para un cambio a largo plazo.

Aumenta la concentración

Aun así, estos 30 días sin redes sociales te van a ayudar a mejorar en muchos aspectos. En primer lugar, esta iniciativa ayuda a mejorar mucho la concentración, ya que las notificaciones frecuentes y el consumo de contenido rápido y corto acostumbran al cerebro a normalizar únicamente breves periodos de atención.

También ayuda a conciliar el sueño. Krista Norris, propietaria de Conscious Connection Therapy Services, afirma que "el sueño también se vuelve más reparador cuando se reduce el tiempo que pasamos frente a la pantalla por la noche. De hecho, la mayoría de la gente duerme mejor en una semana y siente menos ansiedad en dos".

Reduce la ansiedad

Otro punto destacable es la ansiedad: Norris afirma que la mayoría de las personas suelen experimentar una reducción de la ansiedad y una mayor sensación de equilibrio emocional sin el flujo constante de comparaciones y estímulos que suponen las redes, ya que suele haber una mayor claridad mental y una conexión más fuerte con los propios pensamientos y sentimientos.

Finalmente, al dejar de usar las redes sociales durante 30 días, la gente suele describir que se siente menos dispersa y más centrada en su entorno y relaciones personales. Además, alejarte de los dispositivos electrónicos durante un mes hace que las personas vean la cantidad de horas que desperdiciaban al día con las redes y aprovechen la oportunidad de gestionar mejor su tiempo y sus aficiones.