El cardiólogo Aurelio Rojas: "Hay dos alimentos de tu día a día que están destrozando tu salud sin que te des cuenta"

La alimentación diaria juega un papel clave en la salud a largo plazo, especialmente en la prevención de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Cada vez más especialistas insisten en que pequeños hábitos repetidos a diario pueden tener un impacto significativo con el paso del tiempo, incluso cuando no se perciben efectos inmediatos. En este contexto, algunos profesionales están poniendo el foco en productos habituales en la dieta que, consumidos de forma regular, pueden alterar el metabolismo y favorecer procesos inflamatorios.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en Instagram en el que alerta sobre el impacto que algunos alimentos cotidianos pueden tener en la salud metabólica y cardiovascular, especialmente cuando se consumen con frecuencia. "Hay dos alimentos de tu día a día que están destrozando tu salud sin que te des cuenta. Y esto es algo que, como cardiólogo, me preocupa enormemente", afirma al inicio del mensaje.

El especialista señala que se está observando un aumento preocupante de determinadas enfermedades en personas jóvenes. "En los últimos años, el cáncer en personas jóvenes ha aumentado de forma preocupante. Y aunque no hay una única causa, sí hay un factor que se repite constantemente… la resistencia a la insulina", explica.

Según Rojas, este proceso tiene consecuencias más amplias de lo que muchas personas creen. "Cuando tu cuerpo produce mucha insulina de forma mantenida no solo afecta al peso, a tu energía, a cómo descansas e incluso a tu corazón, sino que también activa vías relacionadas con la inflamación, el envejecimiento celular y la proliferación de células defectuosas", señala.

Azúcar refinado, microbiota y riesgo cardiovascular

El cardiólogo identifica directamente a los responsables más habituales en la dieta diaria. "¿Y qué alimentos favorecen esto cada día? El azúcar añadido y las harinas refinadas, porque elevan la glucosa rápidamente y obligan a tu cuerpo a liberar grandes cantidades de insulina para asimilarlos", advierte. No obstante, matiza que no se trata de eliminarlos por completo, sino de moderar su consumo: "No es que no puedas comerlos nunca, pero si forman parte de tu día a día, al final un día te vas a llevar un susto".

Rojas también pone el foco en la relación entre la alimentación, el intestino y la salud cardiovascular, destacando que lo que ocurre en el organismo no se queda solo en la digestión, sino que influye en todo el funcionamiento del cuerpo. En este sentido, insiste en que la clave no es únicamente elegir alimentos considerados saludables, sino entender cómo interactúan con el organismo: "No es solo 'comer bien'… es cómo interactúan tus alimentos con tu metabolismo y tu microbiota".

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Finalmente, concluye recordando que "dietas ricas en azúcares refinados se han asociado con mayor resistencia a la insulina, inflamación crónica y peores problemas de corazón", reforzando su recomendación de reducir su presencia habitual en la alimentación diaria.