Comunicado de la Aesan
Alerta alimentaria en Catalunya por estas lentejas
El aviso afecta principalmente a todas aquellas personas con alergia al trigo y otros cereales
Retirados varios lotes de longaniza de payés de la marca Boadas por la presencia de salmonela
La Aesan alerta de pasta de la marca Sandro Desii por contener leche no declarada en el etiquetado
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), que depende del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha emitido un comunicado, el pasado día 10, avisando de la presencia de trigo en unas lentejas.
La agencia tuvo conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de que las autoridades sanitarias de Andalucía advertían sobre la posible presencia de trigo y otros cereales que no estaban incluidos en el etiquetado de las Lentejas Pardina Bio, de la marca BioArtesa.
La alerta afecta principalmente a todas aquellas personas con alergia al trigo y otros cereales, y la Aesan pide que, como medida de precaución, los que cuenten con este producto en casa se abstengan de consumirlo.
Se retira el producto del mercado
La distribución inicial de las lentejas ha sido en Catalunya, así como en otras comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, las Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra y País Vasco.
Aesan ya ha empezado a pedir la retirada de este producto de todos los canales de comercialización. Sin embargo, la agencia informa de que el consumo de estas lentejas no comporta ningún riesgo para la población que no tenga este tipo de alergias.
Fuentes
Advertencia para personas con alergia al trigo: posible presencia de trigo y otros cereales no declarados en lentejas pardinas etiquetadas como libres de alérgenos (Ref. ES2026/181).
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