Helena Rodero, experta en cuidado capilar, sobre la mejor forma de eliminar las canas: "Si luego vuelves a un estilo de vida saludable, esas canas se revierten"

Los signos de vejez son indicadores biológicos que reflejan la incapacidad de regeneración celular. Tanto las arrugas como la pérdida de fuerza o la aparición de canas no solo son signos de envejecimiento, sino que funcionan como señales preventivas para enfermedades, cambios en el sistema cognitivo y malos hábitos.

Tal y como afirma Helena Rodero, farmacéutica experta en cuidado capilar y de la piel, en 'Pódcast vital', conducido por el doctor Abellán, "la piel y el cabello son el reflejo real de tu salud".

Un reflejo de tu salud

La piel y el cabello son máquinas de producción continua. La epidermis, la capa de piel externa desde la que crece el pelo, se renueva cada 28 días y un folículo piloso, la estructura tubular por la que crece y se nutre el pelo, puede funcionar hasta 10 años ininterrumpidamente, dependiendo de la genética. Durante este ciclo, el cabello entra en una fase de reposo y, posteriormente, en una fase de caída, mucho más corta.

Según Rodero, en la primera "es muy fácil ver qué tal está tu salud, porque la piel se apaga, pero el cabello se cae, y eso es muy significativo". Cuando se da una gran caída significa que "la energía, los componentes que necesita tu organismo, los ha llevado realmente a los sitios donde le hacía más falta. Si has tenido un problema de corazón, si has tenido un disgusto, esos nutrientes no van a ir a órganos secundarios, y el cabello es totalmente secundario. De hecho, tendemos a perderlo con la edad".

El efluvio telogénico

Este proceso de pérdida recibe el nombre de efluvio telogénico y es una de las causas más frecuentes de alopecia. Como indica Quirónsalud, el efluvio consiste en la caída difusa del cabello por el cese prematuro de la fase de anagen, que se corresponde con la fase de crecimiento del pelo, y el consecuente paso a la fase de telógeno (a fase de caída) en un número de folículos mayor de lo normal, lo que origina una pérdida transitoria de densidad capilar.

A diferencia de la alopecia androgénica (la calvicie común) es un problema que afecta mayoritariamente a las mujeres, suele manifestarse con la pérdida gradual de folículos alrededor de la raya del pelo y se puede prevenir.

Para ello, es crucial identificar y tratar la causa subyacente; es decir, el estrés, el déficit de hierro y problemas tiroideos o poscovid, entre otros. El tratamiento incluye mejorar la nutrición, lavar el cabello frecuentemente para eliminar el pelo maduro y, en ocasiones, usar lociones capilares para acelerar la recuperación.

La alopecia androgénica

España es actualmente el país con el mayor número de calvos. Rodero cree que este hecho está estrechamente relacionado con la alimentación: "En España hay más consumo de lácteos, en comparación con Italia y Francia, y los lácteos, sobre todo la leche, tienen bastante yodo. Hay un hipotiroidismo que puede ser provocado por el exceso de yodo. ¿Qué pasa?, que en España creemos que seguimos la dieta mediterranea, pero aquí nadie la sigue... Tenemos mucha tendencia a comer fiambre".

Si se siguiera la dieta mediterránea, según este experto, otro gallo cantaría: algunos estudios científicos sugieren que la dieta mediterránea actúa como factor protector contra la alopecia androgénica. Su alto contenido en vegetales de hoja verde, hierbas, frutas, frutos secos y aceite de oliva ayuda a reducir la inflamación crónica del cuero cabelludo, la resistencia a la insulina y la dihidrotestosterona, principales causas de la caída.

Además, la alopecia androgénica "es una enfermedad crónica y, como problema crónico, si no le pones solución de forma crónica, seguirá evolucionando y ya no habrá vuelta atrás", destaca Rodero. Una vez los folículos pilosos han cicatrizado, la única forma de atenderlos es mediante un trasplante capilar. La experta insiste en que debe ir combinado de un tratamiento médico que trabaje el origen de la problemática.

"Es una enfermedad crónica y, como problema crónico, si no le pones solución de forma crónica, seguirá evolucionando y ya no habrá vuelta atrás" Helena Rodero — Farmacéutica, experta en cuidado capilar y piel

Las canas

Mantener buenos hábitos no es solo un factor condicionante para el crecimiento de folículos, sino también para el mantenimiento de la melanina, el pigmento natural que aporta color al pelo, la piel y los ojos. Al disminuir esta sustancia, el cabello se vuelve blanco, gris o plateado, convirtiéndose en las tan famosas canas.

Aunque su aparición está asociada al envejecimiento natural, también puede deberse a factores genéticos, físicos o psicológicos, y a algunas deficiencias nutricionales: "Te van a aparecer las canas, imaginate a los 40 años, pero tienes un proceso de estrés, o descansas mal, o te alimentas mal, pues lo que haces es acelerar esa edad".

Las canas no se pueden revertir cuando el folículo ya ha perdido la capacidad de generar color. Sin embargo, tratar la causa subyacente, como podría ser un caso de tiroidismo, puede permitir que el cabello recupere su pigmentación original: "Si luego vuelves a un estilo de vida saludable, esas canas se revierten", expresa Rodero. No existen medicamentos probados, pero sí productos antioxidantes que buscan proteger el cabello y, en casos específicos, repigmentarlo.

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