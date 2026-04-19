Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: "Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva"

Dormir mal se ha normalizado. Jornadas largas, pantallas hasta tarde, estrés acumulado y la sensación constante de falta de tiempo han hecho que el descanso sea una necesidad secundaria para muchas personas.

Sin embargo, cada vez más especialistas advierten de que esta tendencia no solo afecta al bienestar físico y emocional, sino también al rendimiento profesional, lo que puede llegar a traducirse en una pérdida económica.

En este contexto, la psicóloga experta en sueño Nuria Roure pone el foco en el impacto silencioso de la falta de descanso. "¿Ganas menos dinero del que podrías? Esto es lo que le estás haciendo a tu rendimiento cada vez que duermes mal", plantea, subrayando la relación directa entre dormir poco y el desempeño laboral.

Dormir mal reduce el rendimiento mental

"Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva", explica Roure, lo que afecta a funciones clave. "La toma de decisiones, la concentración, la creatividad... todo disminuye". En entornos profesionales exigentes, esta pérdida de rendimiento puede traducirse en errores, menor agilidad mental y dificultades para priorizar.

El problema, según explica, es que muchas personas no son conscientes del impacto. "Lo peor de todo es que la mayoría de personas que viven así no lo saben, creen que están rindiendo bien", señala.

Un problema que muchos no identifican

Muchas personas atribuyen su bajo rendimiento a otros factores, sin relacionarlo con la falta de sueño. Según Roure, quienes duermen mal suelen pensar que el problema está en el estrés, la edad o la organización.

"Piensan que es el estrés, que es la edad, que solo falta que se organicen mejor", explica. Esta normalización del cansancio hace que se mantengan hábitos poco saludables durante años sin cuestionarlos.

La sensación constante de agotamiento no solo reduce la productividad, también afecta a la motivación, la claridad mental y la capacidad para detectar oportunidades profesionales o económicas.

El descanso como factor estratégico

Frente a esta realidad, Roure destaca que el descanso suficiente es habitual entre perfiles de alta responsabilidad. "Los CEOs y ejecutivos de las empresas más potentes del mundo duermen entre 7 y 9 horas", afirma, basándose en encuestas sobre hábitos de descanso.

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El impacto, añade, va más allá del bienestar personal. "El cansancio crónico no solo te hace sentir mal, sino que te hace perder mucho dinero, te hace perder buenas oportunidades, tomar decisiones adecuadas... y tú ni siquiera lo sabes", concluye.